Силуанов: РЖД работает над реструктуризацией долга

30 октября РЖД опубликовала отчетность по РСБУ по итогам девяти месяцев 2025 г. В январе – сентябре чистый убыток компании составил 4,2 млрд руб. по сравнению с прибылью в 44,7 млрд руб. за такой же период 2024 г. Выручка выросла на 10,1% до 2,3 трлн руб. Валовая прибыль РЖД увеличилась на 12,4% и достигла 474,8 млрд руб. Прибыль от продаж возросла на 16,5% и составила 319 млрд руб.