Силуанов: РЖД работает над реструктуризацией долга
Российские железные дороги (РЖД) принимают меры по работе с реструктуризацией задолженности и облегчению долгового бремени на 2026 г. Об этом сообщил журналистам министр финансов России Антон Силуанов.
Силуанова спросили, будут ли использованы средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) для покрытия задолженности.
«Средства ФНБ у нас предусмотрены на определенные цели: это на случай снижения цены ниже базовой и технологические приоритеты», – подчеркнул министр (цитата по ТАСС).
25 ноября Reuters писало, что правительство России ищет способы помочь РЖД снизить долговую нагрузку. Источники перечислили среди обсуждаемых предложений увеличение субсидий, снижение налогов и использование средств ФНБ. Предлагалось также конвертировать часть долгов компании в акции.
30 октября РЖД опубликовала отчетность по РСБУ по итогам девяти месяцев 2025 г. В январе – сентябре чистый убыток компании составил 4,2 млрд руб. по сравнению с прибылью в 44,7 млрд руб. за такой же период 2024 г. Выручка выросла на 10,1% до 2,3 трлн руб. Валовая прибыль РЖД увеличилась на 12,4% и достигла 474,8 млрд руб. Прибыль от продаж возросла на 16,5% и составила 319 млрд руб.