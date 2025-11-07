Перевозки контейнеров по сети РЖД за 10 месяцев сократились на 3,9%

9 октября сообщалось, что перевозки контейнеров на Дальневосточной железной дороге (ДВЖД) за девять месяцев 2025 г. упали на 10,3% по сравнению с годом ранее. Во всех видах сообщения перевезено 836 700 контейнеров TEU. Количество груженых контейнеров достигло 762 200 TEU, что на 11,8% меньше показателя за девять месяцев 2024 г. В этих контейнерах перевезено 9,2 млн т грузов (-6%).