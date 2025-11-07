Газета
Перевозки контейнеров по сети РЖД за 10 месяцев сократились на 3,9%

Ведомости

Перевозки контейнеров по сети «Российских железных дорог» (РЖД) по итогам 10 месяцев 2025 г. снизились на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. и составили 6,3 млн контейнеров TEU (20-футовый эквивалент, ДФЭ).

Число груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения уменьшилось на 6,5% и достигло 4,470 млн TEU. Всего в них перевезено 66,6 млн т грузов (-2,6%).

Перевозки химикатов и соды сократились на 1,4% и составили 657 400 TEU, химических и минеральных удобрений – на 10,8% до 373 800 TEU, промышленных товаров – на 1,1% до 357 300 TEU. В то же время перевозки лесных грузов выросли на 0,2% и достигли 489 400 TEU, бумаги – на 8,4% до 324 400 TEU.

9 октября сообщалось, что перевозки контейнеров на Дальневосточной железной дороге (ДВЖД) за девять месяцев 2025 г. упали на 10,3% по сравнению с годом ранее. Во всех видах сообщения перевезено 836 700 контейнеров TEU. Количество груженых контейнеров достигло 762 200 TEU, что на 11,8% меньше показателя за девять месяцев 2024 г. В этих контейнерах перевезено 9,2 млн т грузов (-6%).

В сентябре первый заместитель генерального директора по стратегии и развитию группы компаний «Дело» Александр Иодчин заявил, что перевозки грузов в контейнерах в России по итогам 2025 г. при сохранении нынешних тенденций могут снизиться на 5% до 7,2 млн TEU. В расчет вошли железнодорожные перевозки и перевалка груженых контейнеров в портах.

