ДВЖД снизила перевозки контейнеров на 10,3% за девять месяцев 2025 года
Перевозки контейнеров на Дальневосточной железной дороге (ДВЖД) за девять месяцев 2025 г. сократились на 10,3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Во всех видах сообщения перевезено 836 700 контейнеров TEU (20-футовый эквивалент, ДФЭ), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на службу корпоративных коммуникаций перевозчика.
Число груженых контейнеров достигло 762 200 TEU. Это на 11,8% меньше показателя за январь – сентябрь 2024 г. В этих контейнерах перевезено 9,2 млн т грузов (-6%).
В частности, на 2,4% снизились погрузки в контейнерах лесных грузов и составили 19 900 TEU, металлических изделий – на 4,7% до 101 700 TEU. Погрузки цветной руды и серного сырья выросли почти на 30% до 4600 TEU, промтоваров народного потребления – на 1,5% до 112 100 TEU, бумаги – на 15,9% до 24 500 TEU, остальных продовольственных товаров – на 5,3% до 25 000 TEU, огнеупорных материалов – на 40% до 2300 TEU, сельхозмашин – на 12,3% до 12 300 TEU, химикатов и соды – на 1,3% до 142 400 TEU.
4 сентября первый заместитель генерального директора по стратегии и развитию группы компаний «Дело» Александр Иодчин сообщил, что перевозки грузов в контейнерах в России за 2025 г. при сохранении нынешних тенденций могут снизиться на 5% до 7,2 млн TEU. В расчет включены железнодорожные перевозки и перевалка груженых контейнеров в портах.
По данным транспортной группы Fesco, перевозки грузов в контейнерах в России в первом полугодии 2025 г. составили 3,16 млн TEU, что на 5% меньше по сравнению с показателем такого же периода 2024 г. Импорт грузов в контейнерах упал на 8% до 1,32 млн TEU, железнодорожный транзит – на 6% до 283 000 TEU, внутренние перевозки – на 14% до 588 000 TEU.