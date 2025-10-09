ДВЖД снизила перевозки контейнеров на 10,3% за девять месяцев 2025 года

В частности, на 2,4% снизились погрузки в контейнерах лесных грузов и составили 19 900 TEU, металлических изделий – на 4,7% до 101 700 TEU. Погрузки цветной руды и серного сырья выросли почти на 30% до 4600 TEU, промтоваров народного потребления – на 1,5% до 112 100 TEU, бумаги – на 15,9% до 24 500 TEU, остальных продовольственных товаров – на 5,3% до 25 000 TEU, огнеупорных материалов – на 40% до 2300 TEU, сельхозмашин – на 12,3% до 12 300 TEU, химикатов и соды – на 1,3% до 142 400 TEU.