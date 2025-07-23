Контейнерный рынок России в первом полугодии снизился на 5%

Перевозки грузов в контейнерах в России в январе – июне 2025 г. составили 3,16 млн TEU (20-футовый эквивалент, ДФЭ), свидетельствуют данные транспортной группы Fesco. Это на 5% меньше по сравнению с показателем аналогичного периода 2024 г., сообщила 22 июля пресс-служба компании.