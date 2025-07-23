Контейнерный рынок России в первом полугодии снизился на 5%Перевозки останутся в «красной зоне» до осени, полагают эксперты
Перевозки грузов в контейнерах в России в январе – июне 2025 г. составили 3,16 млн TEU (20-футовый эквивалент, ДФЭ), свидетельствуют данные транспортной группы Fesco. Это на 5% меньше по сравнению с показателем аналогичного периода 2024 г., сообщила 22 июля пресс-служба компании.
Импорт грузов в контейнерах снизился на 8% до 1,32 млн TEU, железнодорожный транзит – на 6% до 283 000 TEU, внутренние перевозки – на 14% до 588 000 TEU, говорится в сообщении. Контейнерный экспорт вырос на 7% до 969 000 TEU.
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