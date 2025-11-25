Reuters узнал о планах снизить долговую нагрузку РЖД

30 октября РЖД представило отчетность по РСБУ за девять месяцев 2025 г. С января по сентябрь этого года чистый убыток компании составил 4,2 млрд руб. против прибыли в 44,7 млрд руб. за аналогичный период 2024 г. Выручка выросла на 10,1% и достигла 2,3 трлн руб. Валовая прибыль РЖД увеличилась на 12,4% до 474,8 млрд руб. Прибыль от продаж составила 319 млрд руб. Это на 16,5% превышает показатель годом ранее.