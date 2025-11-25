Reuters узнал о планах снизить долговую нагрузку РЖД
Правительство России ищет способы помочь РЖД снизить долговую нагрузку. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Собеседники назвали среди обсуждаемых предложений увеличение субсидий, снижение налогов и использование средств ФНБ. Предлагается также конвертировать часть долгов РЖД в акции.
По словам одного из источников, российские официальные лица провели встречу для обсуждения ситуации в конце ноября и планируют встретиться снова в декабре.
30 октября РЖД представило отчетность по РСБУ за девять месяцев 2025 г. С января по сентябрь этого года чистый убыток компании составил 4,2 млрд руб. против прибыли в 44,7 млрд руб. за аналогичный период 2024 г. Выручка выросла на 10,1% и достигла 2,3 трлн руб. Валовая прибыль РЖД увеличилась на 12,4% до 474,8 млрд руб. Прибыль от продаж составила 319 млрд руб. Это на 16,5% превышает показатель годом ранее.
По итогам 10 месяцев 2025 г. перевозки контейнеров по сети РЖД сократились на 3,9% до 6,3 млн контейнеров TEU (20-футовый эквивалент, ДФЭ). Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, упало на 6,5% и достигло 4,470 млн TEU. Всего в них перевезено 66,6 млн т грузов (-2,6%).