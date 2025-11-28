ВТБ: конвертация части долга РЖД в акции не обсуждается
Сценарий конвертации части долга Российских железных дорог (РЖД) в акции в качестве меры финансовой поддержки компании не обсуждается. Об этом заявил журналистам первый заместитель председателя ВТБ Дмитрий Пьянов.
«То, что вы описываете, абсолютно не соответствует действительности», – подчеркнул Пьянов.
25 ноября Reuters сообщило, что правительство России ищет способы помочь РЖД сократить долговую нагрузку. Источники агентства рассказали, что среди обсуждаемых предложений есть увеличение субсидий, снижение налогов, использование средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) и конвертация части долгов компании в акции.
На следующий день министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал, что РЖД работают над реструктуризацией задолженности и облегчением долгового бремени на 2026 г. По его словам, средства ФНБ предусмотрены на случай снижения цены ниже базовой и технологические приоритеты.
Согласно отчетности РЖД по РСБУ, за девять месяцев 2025 г. чистый убыток компании составил 4,2 млрд руб. против прибыли в 44,7 млрд руб. за аналогичный период 2024 г. Выручка выросла на 10,1% до 2,3 трлн руб. Валовая прибыль РЖД увеличилась на 12,4% и составила 474,8 млрд руб. Прибыль от продаж возросла на 16,5% до 319 млрд руб.