ВТБ: конвертация части долга РЖД в акции не обсуждается

Согласно отчетности РЖД по РСБУ, за девять месяцев 2025 г. чистый убыток компании составил 4,2 млрд руб. против прибыли в 44,7 млрд руб. за аналогичный период 2024 г. Выручка выросла на 10,1% до 2,3 трлн руб. Валовая прибыль РЖД увеличилась на 12,4% и составила 474,8 млрд руб. Прибыль от продаж возросла на 16,5% до 319 млрд руб.