«Победа» будет продавать увеличенную ручную кладь

9 сентября «Победа» сообщила о новых правилах провоза ручной клади. По обновленным правилам, у ручной клади нет ограничений по весу при увеличенных габаритах до 15 × 36 × 30 см (до этого она была 4 х 36 х 30 см). Дополнительно пассажир может взять в салон рюкзак размером не более 12 × 36 × 30 см, его можно заменить на дамскую сумку или портфель. Все вещи должны помещаться в калибратор.