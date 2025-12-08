Газета
«Победа» будет продавать увеличенную ручную кладь

Ведомости

Авиакомпания «Победа» с 15 декабря 2025 г. запустит в продажу услугу увеличенной ручной клади. Пассажиры смогут купить дополнительное место ручной клади габаритами не более 55 x 40 x 25 см без ограничения по весу.

Услуга будет доступна при покупке билета на сайте и при регистрации в аэропорту. Стоимость составит от 3499 руб. Число мест, доступных для приобретения услуги, на рейсе авиаперевозчика ограничено. Один клиент может купить не более одной услуги.

9 сентября «Победа» сообщила о новых правилах провоза ручной клади. По обновленным правилам, у ручной клади нет ограничений по весу при увеличенных габаритах до 15 × 36 × 30 см (до этого она была 4 х 36 х 30 см). Дополнительно пассажир может взять в салон рюкзак размером не более 12 × 36 × 30 см, его можно заменить на дамскую сумку или портфель. Все вещи должны помещаться в калибратор.

Сверх ручной клади без доплаты разрешается провозить ноутбук в мягком чехле, зонт-трость, букет цветов, верхнюю одежду, костюм в портпледе, детское питание, лекарства, складное кресло-коляску, костыли, трости, ходунки и товары из duty free в запечатанном пакете размером до 24 × 32 × 10 см.

В мае прокуратура признала прежние нормы перевозчика необоснованно жесткими. Щербинский суд Москвы постановил, что «Победа» должна увеличить габариты ручной клади. 3 июля авиакомпания подала апелляцию на это решение суда. Гендиректор «Победы» Дмитрий Тыщук пояснял, что размеры исходили из расчета объема багажных полок Boeing 737–800 и высокой загрузки рейсов.

