«Победа» изменила правила по весу ручной клади
Авиакомпания «Победа» объявила о новых правилах провоза ручной клади. Теперь полностью снято ограничение по весу, а разрешенный размер пакета из duty free увеличен, сообщили в официальном канале перевозчика.
Согласно обновленным правилам, ручная кладь не имеет ограничений по весу при увеличенных габаритах до 15×36×30 см (до этого она была 4х36х30 см). Дополнительно пассажир может взять в салон рюкзак размером не более 12×36×30 см, который можно заменить на дамскую сумку или портфель. Все вещи должны помещаться в калибратор.
Сверх ручной клади без доплаты также разрешено провозить ноутбук в мягком чехле, зонт-трость, букет цветов, верхнюю одежду, костюм в портпледе, детское питание, лекарства, складное кресло-коляску, костыли, трости, ходунки, а также товары из duty free в запечатанном пакете размером до 24×32×10 см. Проверка габаритов проводится на регистрации, у выхода на посадку и при входе в самолет.
До этого прокуратура признала прежние нормы авиакомпании необоснованно жесткими. А Щербинский суд Москвы постановил, что «Победа» должна увеличить габариты ручной клади. 3 июля «Победа» подала апелляцию на решение суда об увеличении габаритов ручной клади. Генеральный директор перевозчика Дмитрий Тыщук пояснял, что размеры исходили из расчета объема багажных полок Boeing 737–800 и высокой загрузки рейсов.