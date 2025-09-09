«Победа» изменила правила по весу ручной клади

Согласно обновленным правилам, ручная кладь не имеет ограничений по весу при увеличенных габаритах до 15×36×30 см (до этого она была 4х36х30 см). Дополнительно пассажир может взять в салон рюкзак размером не более 12×36×30 см, который можно заменить на дамскую сумку или портфель. Все вещи должны помещаться в калибратор.