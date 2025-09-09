Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

«Победа» изменила правила по весу ручной клади

Ведомости

Авиакомпания «Победа» объявила о новых правилах провоза ручной клади. Теперь полностью снято ограничение по весу, а разрешенный размер пакета из duty free увеличен, сообщили в официальном канале перевозчика.

Согласно обновленным правилам, ручная кладь не имеет ограничений по весу при увеличенных габаритах до 15×36×30 см (до этого она была 4х36х30 см). Дополнительно пассажир может взять в салон рюкзак размером не более 12×36×30 см, который можно заменить на дамскую сумку или портфель. Все вещи должны помещаться в калибратор.

Сверх ручной клади без доплаты также разрешено провозить ноутбук в мягком чехле, зонт-трость, букет цветов, верхнюю одежду, костюм в портпледе, детское питание, лекарства, складное кресло-коляску, костыли, трости, ходунки, а также товары из duty free в запечатанном пакете размером до 24×32×10 см. Проверка габаритов проводится на регистрации, у выхода на посадку и при входе в самолет.

До этого прокуратура признала прежние нормы авиакомпании необоснованно жесткими. А Щербинский суд Москвы постановил, что «Победа» должна увеличить габариты ручной клади. 3 июля «Победа» подала апелляцию на решение суда об увеличении габаритов ручной клади. Генеральный директор перевозчика Дмитрий Тыщук пояснял, что размеры исходили из расчета объема багажных полок Boeing 737–800 и высокой загрузки рейсов.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте