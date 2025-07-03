«Победа» обжаловала решение суда о ручной клади

Представители «Победы» не согласились с позицией прокуратуры. В авиакомпании обратили внимание на противоречия в авиационных правилах. В том числе, в пунктах 133 и 135 ФАП №82 содержатся различные требования: с одной стороны, перевозчик должен обеспечить безопасное размещение ручной клади в салоне, с другой – разрешать провоз дополнительных вещей сверх установленной нормы, в некоторых случаях без учета их веса, габаритов и возможности безопасного размещения на борту.