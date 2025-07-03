«Победа» обжаловала решение суда о ручной клади
Авиакомпания «Победа» подала апелляционную жалобу на решение Щербинского суда Москвы об увеличении габаритов ручной клади. Об этом свидетельствует картотека суда.
6 июня Щербинский суд Москвы постановил, что «Победа» должна увеличить габариты ручной клади. Во время проверки прокуратура выявила необоснованно малые габариты провоза ручной клади. Ведомство потребовало признать действия авиакомпании незаконными. По его мнению, авиаперевозчик злоупотребляет своими правами, создавая видимость выбора при фактическом установлении минимально возможных габаритов. Истец считает, что установленные авиакомпанией нормативы нацелены на обход положений закона и ущемляют права пассажиров.
Суд признал действующие габариты ручной клади «Победы» незаконными и постановил установить норму бесплатного провоза ручной клади в виде одного места габаритами не менее 36*30*27 см и весом не менее 5 кг, и норму к товарам из duty-free габаритами не менее 24*32 см. Авиаперевозчик должен обновить политику в течение месяца со дня вступления решения суда в силу.
Представители «Победы» не согласились с позицией прокуратуры. В авиакомпании обратили внимание на противоречия в авиационных правилах. В том числе, в пунктах 133 и 135 ФАП №82 содержатся различные требования: с одной стороны, перевозчик должен обеспечить безопасное размещение ручной клади в салоне, с другой – разрешать провоз дополнительных вещей сверх установленной нормы, в некоторых случаях без учета их веса, габаритов и возможности безопасного размещения на борту.
Верховный суд России признавал незаконными ограничения «Победы» по габаритам ручной клади еще в январе 2023 г. Суд установил, что авиакомпания искажает норму законодательства о гражданской авиации, накладывая ограничения по габаритам на дамскую сумку и портфель, чем нарушает права пассажиров.