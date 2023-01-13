Верховный суд признал незаконными ограничения «Победы» по габаритам ручной клади

По правилам «Победы», габариты ручной клади не должны превышать 36х30х27 см, при этом количество вещей никак не ограничено, но они должны помещаться в калибратор с логотипом лоукостера. К бесплатному провозу сверх нормы также разрешаются ноутбук, цветы, зонт-трость и одна упаковка жидкостей объемом не больше 100 мл.