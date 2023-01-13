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Верховный суд признал незаконными ограничения «Победы» по габаритам ручной клади

Ведомости

Ограничения габаритов ручной клади, которые установила авиакомпания «Победа», нарушают права пассажиров. Такое решение утвердил Верховный суд России, следует из определения суда в картотеке арбитражных дел.

«Установление авиакомпанией максимальных суммарных габаритов ручной клади и вещей уменьшает установленную норму бесплатного провоза ручной клади и ограничивает право пассажира на провоз багажа без взимания дополнительной платы, а установленные авиакомпанией правила нарушают требования законодательства, содержат двойные стандарты на перевозку ручной клади», — сказано в решении суда.

Помимо этого, было установлено, что «Победа» искажает норму законодательства о гражданской авиации, накладывая ограничения по габаритам на дамскую сумку и портфель, чем «ухудшает уровень обслуживания пассажиров и непосредственно нарушает их права».

Летом 2021 г. Ространснадзор начал проверку по факту соблюдения «Победой» законодательства о гражданской авиации. В результате было установлено, что авиаперевозчик намеренно уменьшает норму габаритов, при которых разрешен бесплатный провоз ручной клади.

Ространснадзор предписал «Победе» устранить нарушения, однако компания решила это оспорить. В сентябре 2022 г. арбитражный суд Московского округа утвердил предписание Ространснадзора, после чего лоукостер подал кассацию.  

По правилам «Победы», габариты ручной клади не должны превышать 36х30х27 см, при этом количество вещей никак не ограничено, но они должны помещаться в калибратор с логотипом лоукостера. К бесплатному провозу сверх нормы также разрешаются ноутбук, цветы, зонт-трость и одна упаковка жидкостей объемом не больше 100 мл.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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