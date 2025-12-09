В Роскачестве назвали лучшие российские игристые вина
В рамках проекта «Винный гид России» Роскачество представило рейтинг игристых вин российского производства. В 2024 г. в него добавили 108 напитков, в 2025 г. – 132. В дальнейшем рейтинг будет пополняться результатами новых исследований. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
Экспертами были отмечены лучшие белые брюты, изготовленные классическим методом. Среди них «Brut d'Or Блан де Блан» («Абрау-Дюрсо»), выдержанное брют белое, 2021 г., 4,51 балла; «Brut d'Or Блан де Нуар» («Абрау-Дюрсо»), выдержанное брют белое, 2021 г., 4,47 балла; «Блан де Блан» («Фанагория»), игристое вино выдержанное брют белое, 2019 г., 4,42 балла.
Среди белых брютов, созданных методом Шарма, наивысшие оценки получили: «Квинтэссенция Рислинг Зект Касание» («Мысхако»), брют белое, 2024 г., 4,37 балла; «Пар ла Мер. Пино Блан» («Шато Тамань»), брют белое, 2024 г., 4,32 балла; «Артэ Просека» («Аристов»), брют белое, 2024 г., 4,3 балла.
Были также определены лучшие розовые брюты, созданные классическим методом: «Пино Нуар» («Новый Свет»), брют розовое, 2020 г., 4,41 балла; «Империал Кюве» («Абрау-Дюрсо»), выдержанное брют розовое, 2022 г., 4,31 балла; «Розе» («Гунько Вайнери»), выдержанное брют розовое, 2021 г., 4,31 балла.
На методе Шарма были отмечены следующие розовые брюты: «Пар ла Мер. Пино Нуар» («Шато Тамань»), брют розовое, 2024 г., 4,29 балла; «Рутсток Кобер» («Мысхако»), брют розовое, 2024 г., 4,27 балла; «Эндемы. Пино Нуар» («Дербент-Вино»), брют розовое, 2024 г., 4,24 балла.
Эксперты выделили лучшие белые полусладкие игристые вина: «Мускат» («Винодельня №78»), полусладкое белое, 2024 г., 4,28 балла; «Граф Воронцов» («Дербент Вино»), полусладкое белое, 2024 г., 4,27 балла; «Брюле. Кюве» («Фанагория»), полусладкое белое, 2024 г., 4,25 балла.
Среди розовых полусладких вин лучшим стало «Новый свет» («Новый Свет»), шампанское выдержанное полусладкое розовое, 2022 г., 4,23 балла. На методе Шарма были отмечены: «Москато» («ЗБ вайн»), полусладкое розовое, 2024 г., 4,19 балла; «Инкерман» («Инкерманский завод марочных вин»), полусладкое розовое, 2024 г., 4,19 балла.
Лучшими полусухими игристыми винами стали: «Мускат» («Эссе»), полусухое белое, 2022 г., 4,32 балла; «Фриззанте» («ЗБ вайн»), полусухое розовое, 2024 г., 4,23 балла; «Кюве» («Цимлянское»), полусухое белое, 2024 г., 4,17 балла.
Сладкие игристые вина, по мнению экспертов, включают: «Тет де Шеваль» («Поместье Голубицкое»), выдержанное сладкое белое, 2022 г., 4,33 балла; «Тет де Шеваль», выдержанное сладкое розовое, 2022 г., 4,23 балла; «Цимлянское» («Цимлянские вина»), сладкое красное, 2023 г., 4,03 балла.
Наивысшие оценки среди петнатов получили: «Кокур Белый» («Два брата»), игристое жемчужное вино экстра-брют белое, 2024 г., 4,40 балла; «Пет-Нат» («Ведерниковъ»), брют белое, 2024 г., 4,33 балла; «Петнат» («Такое вино»), игристое жемчужное вино экстра-брют розовое, 2024 г., 4,27 балла.
«Винный гид России» – ежегодное исследование, проводимое Роскачеством совместно с Минпромторгом, Минсельхозом и Ассоциацией виноградарей и виноделов РФ при поддержке АО «Россельхозбанк». В рамках исследования эксперты Роскачества ежегодно анализируют множество образцов российских игристых вин, уделяя особое внимание таким характеристикам, как цвет, аромат и вкус.
За январь–ноябрь 2025 г. общий объем производства алкогольной продукции в России (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) сократился на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. и составил 158,5 млн декалитров (дал). При этом производство винной продукции заметно увеличилось. Выпуск виноградного вина вырос на 11,6%, а игристых вин – на 8,2%.