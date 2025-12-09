В Роскачестве назвали лучшие российские игристые вина

За январь–ноябрь 2025 г. общий объем производства алкогольной продукции в России (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) сократился на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. и составил 158,5 млн декалитров (дал). При этом производство винной продукции заметно увеличилось. Выпуск виноградного вина вырос на 11,6%, а игристых вин – на 8,2%.