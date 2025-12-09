Петербургская биржа повысила лимит роста цен на топливо
Петербургская биржа с 9 декабря 2025 г. увеличила верхний предел колебания цен на бензин марок АИ-92, АИ-95 и летнее и межсезонное дизельное топливо с 0,1% до 0,5%.
Для АИ-92 и АИ-95, летнего и межсезонного дизеля действует рост до +0,5% и снижение до -10% от текущей рыночной цены по инструментам с поставкой «франко-вагон станция отправления», «франко-вагон станция отправления ОТП» и «франко-труба». Для зимнего и арктического дизельного топлива лимиты не изменились: +0,1% и -10%.
28 ноября Петербургская биржа повысила предельную верхнюю границу колебания цен на АИ-92 и АИ-95 до 0,1%. Ранее она составляла 0,01%.
21 ноября глава Петербургской биржи Игорь Артемьев сообщил, что правительство и Минэнерго обсуждают, в течение какого времени на площадке будет действовать лимит роста цен на бензин на уровне 0,01%. Он указал, что этот биржевой механизм сыграл большую роль и помог снизить волатильность цен.