Петербургская биржа повысила лимит роста цен на топливо

Ведомости

Петербургская биржа с 9 декабря 2025 г. увеличила верхний предел колебания цен на бензин марок АИ-92, АИ-95 и летнее и межсезонное дизельное топливо с 0,1% до 0,5%.

Для АИ-92 и АИ-95, летнего и межсезонного дизеля действует рост до +0,5% и снижение до -10% от текущей рыночной цены по инструментам с поставкой «франко-вагон станция отправления», «франко-вагон станция отправления ОТП» и «франко-труба». Для зимнего и арктического дизельного топлива лимиты не изменились: +0,1% и -10%.

28 ноября Петербургская биржа повысила предельную верхнюю границу колебания цен на АИ-92 и АИ-95 до 0,1%. Ранее она составляла 0,01%.

21 ноября глава Петербургской биржи Игорь Артемьев сообщил, что правительство и Минэнерго обсуждают, в течение какого времени на площадке будет действовать лимит роста цен на бензин на уровне 0,01%. Он указал, что этот биржевой механизм сыграл большую роль и помог снизить волатильность цен.

