Петербургская биржа повысила лимит роста цен на топливо

Для АИ-92 и АИ-95, летнего и межсезонного дизеля действует рост до +0,5% и снижение до -10% от текущей рыночной цены по инструментам с поставкой «франко-вагон станция отправления», «франко-вагон станция отправления ОТП» и «франко-труба». Для зимнего и арктического дизельного топлива лимиты не изменились: +0,1% и -10%.