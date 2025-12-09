Оператор «Турецкого потока» перенесет штаб-квартиру в Венгрию
Оператор газопровода «Турецкий поток» South Stream Transpor (SST; Нидерланды) начал процесс переноса своей штаб-квартиры из Нидерландов в Венгрию. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в Facebook
«Вчера некоторые пытались распространять пугающие истории о компании, эксплуатирующей газопровод "Турецкий поток". А теперь хорошие новости: начался переезд компании», – написал министр. По словам Сийярто, деятельность оператора не подпадает под какие-либо санкционные ограничения.
8 декабря, как выяснили «Ведомости», окружной суд Амстердама по запросу энергокомпании «ДТЭК Крымэнерго», связанной с украинским предпринимателем Ринатом Ахметовым, наложил арест на активы SST.
До 2014 г. группа ДТЭК Ахметова считалась крупнейшим акционером «Крымэнерго» (57,49%), обеспечивавшей электроэнергией территорию Крымского полуострова. В 2015 г. государственный совет Крыма принял решение о национализации предприятия, а в 2017 г. в республике была создана новая одноименная структура, которой передали всю энергосеть полуострова. Украинская компания после событий 2014 г. изменила юридический адрес – с Симферополя на Киев.