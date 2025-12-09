Китайский GAC не планирует уходить из России
Китайский автомобильный бренд GAC не планирует уходить с российского рынка и продолжает работу по расширению присутствия. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на компанию.
В GAC заявили, что рынок России имеет стратегическое значение для глобального развития бренда. Долгосрочная стратегия остается неизменной. В компании добавили, что продолжают операционную деятельность в штатном режиме и подтвердили выполнение текущих обязательств.
8 декабря генеральный директор компании «Рольф» Светлана Виноградова допустила, что Geely и GAC могут в перспективе покинуть российский рынок, если не приступят к локализации в течение первой половины 2026 г. Она напомнила, что доля этих автобрендов достаточно высокая. Автодилер прогнозирует, что в следующем году на рынке России могут появиться два-три новых китайских бренда.
4 декабря директор «Автостата» Сергей Целиков сообщил, что доля проданных китайских легковых машин на российском рынке в ноябре 2025 г. сократилась до 44,7% по сравнению с 54,2% годом ранее. По его данным, всего за месяц в России было реализовано 127 900 легковых автомобилей.