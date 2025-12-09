Китайский GAC не планирует уходить из России

8 декабря генеральный директор компании «Рольф» Светлана Виноградова допустила, что Geely и GAC могут в перспективе покинуть российский рынок, если не приступят к локализации в течение первой половины 2026 г. Она напомнила, что доля этих автобрендов достаточно высокая. Автодилер прогнозирует, что в следующем году на рынке России могут появиться два-три новых китайских бренда.