Закрытие «Шереметьево» привело к отмене 19 рейсов
Ограничения в столичном аэропорту «Шереметьево» привело к отмене 19 рейсов. Об этом сообщили в представительстве воздушной гавани.
Сигнал «ковер» действовал с 14:30 до 22:31 мск. За это время 24 рейса ушли на запасные аэродромы. Аэропорту в этот период удалось принять 85 рейсов на прилет и обеспечить вылет 79 рейсов.
«Ситуация в терминалах спокойная, скопления пассажиров отсутствуют. Пассажиры в аэропорту обслуживаются согласно Федеральным авиационным правилам РФ и установленным регламентам», – говорится в сообщении.
Минобороны РФ сообщило, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над регионами страны 38 украинских дронов. Над Московским регионом было сбито семь дронов, в том числе четыре – на подлете к Москве.