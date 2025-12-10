РФ и Нигерия договорились развивать сотрудничество в сфере производства вакцин
Россия и Нигерия по итогам бизнес-миссии Женского делового альянса БРИКС в Абудже договорились расширять сотрудничество в производстве фармацевтических препаратов, включая вакцины. Об этом сообщила президент «Велфарм-групп», член российской части альянса Людмила Щербакова.
По ее словам, на первом этапе нигерийские специалисты пройдут обучение на российских предприятиях. Кроме того, российская сторона получила перечень наиболее востребованных в Нигерии лекарственных средств, что позволит перейти к практической реализации договоренностей.
«Также мы получили от коллег из Абуджи перечень наиболее востребованных лекарственных средств, что позволит нам перейти к реализации практических задач», – сказала она (цитата по ТАСС).
Щербакова подчеркнула, что потенциал нигерийского фармацевтического рынка, как и всего африканского континента, очень высок. Нигерия является одной из крупнейших экономик Африки и самым населенным государством региона. Страна сталкивается с высоким уровнем инфекционных заболеваний и ростом неинфекционных болезней, что формирует устойчивый спрос на качественные и доступные медикаменты.
По ее оценке, наиболее перспективными для российских фармкомпаний являются рынки стран БРИКС и других быстрорастущих экономик с увеличивающимся населением, ростом расходов на здравоохранение и стремлением к диверсификации поставщиков. Наибольший потенциал имеют страны БРИКС+, особенно государства Африки и Ближнего Востока, а также страны Юго-Восточной Азии – Вьетнам, Индонезия и Филиппины. Рынки Бразилии, Мексики и Аргентины также рассматриваются как стратегические.
16 октября директор по связям с инвесторами «Озон Фармацевтика» Дмитрий Коваленко заявлял, что к 2030 г. российский рынок лекарств практически удвоится. По его данным, фармацевтическая отрасль РФ адаптируется к санкционным ограничениям. Несмотря на сложности с международными расчетами, поставки компонентов и оборудования не остановились.