РФ и Нигерия договорились развивать сотрудничество в сфере производства вакцин

По ее оценке, наиболее перспективными для российских фармкомпаний являются рынки стран БРИКС и других быстрорастущих экономик с увеличивающимся населением, ростом расходов на здравоохранение и стремлением к диверсификации поставщиков. Наибольший потенциал имеют страны БРИКС+, особенно государства Африки и Ближнего Востока, а также страны Юго-Восточной Азии – Вьетнам, Индонезия и Филиппины. Рынки Бразилии, Мексики и Аргентины также рассматриваются как стратегические.