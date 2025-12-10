Газета
Главная / Бизнес /

В Великобритании в 2029 году появится первая сеть электрических аэротакси

Ведомости

В Великобритании в 2029 г. появится первая сеть электрических аэротакси. Об этом сообщила компания Vertical Aerospace на своем сайте. Новая система городских воздушных перевозок свяжет Канэри-Уорф с крупнейшими транспортными узлами страны, включая Хитроу, Гатвик, Кембридж и Оксфорд.

Компания представила проектируемую сеть в Лондоне и продемонстрировала новое воздушное судно Vertical-Valo. Оно будет способно пролететь более 160 км при скорости около 240 км/ч. Планируемые маршруты позволят сократить время поездок, которые на земле занимают до полутора часов: перелет между Канэри-Уорф и Хитроу займет всего около 12 минут.

Первый этап проекта запланирован на I квартал 2029 г. Он будет сосредоточен на самых загруженных транспортных артериях, где аэротакси станут альтернативой поездкам на перегруженных дорогах.

18 ноября стало известно, что американская компания Joby Aviation планирует запустить в Дубае сервис аэротакси уже в 2026 г. Аэротакси будут приводиться в движение с помощью аккумуляторов и смогут развивать скорость до 320 км/ч. Кроме того, они оснащены шестью пропеллерами, что позволит, например, сократить поездку из аэропорта Аль-Мактум в Дубае до центра города с 45 до 10 минут.

