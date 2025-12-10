Глава Минпромторга рассказал об упрощении расчетов для туристов в ОАЭ
Россия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) обсудили возможное упрощение платежных механизмов для российских туристов. Об этом сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов в кулуарах первого Российско-эмиратского бизнес-форума, отвечая на вопрос РБК.
Министр отметил, что тема расчетов уже находится в проработке и сейчас особых трудностей во взаимодействии между банками страны не наблюдают. Он добавил, что в обсуждении участвовали представители Центрального банка (ЦБ).
По словам Алиханова, стороны также уделили внимание вопросу упрощения туристических платежей. Глава Минпромторга указал, что в ОАЭ внедряется новое приложение Jaywan, и российская сторона активно взаимодействует с эмиратскими коллегами по этому направлению.
Министр добавил, что речь идет о внедрении современных технологий, включая QR-коды и цифровые сервисы, позволяющие обходиться без пластиковых карт. По мнению Алиханова, Россия могла бы присоединиться к инициативам ОАЭ, чтобы повысить удобство расчетов для российских путешественников.
26 ноября посол ОАЭ в России Мухаммед Ахмед аль-Джабер сообщил, что в 2025 г. страну посетили более 2 млн туристов из России.
Первый Российско-эмиратский бизнес-форум открылся сегодня в Дубае и стал ключевым событием в деловой повестке двух государств. Мероприятие, которое планируют проводить ежегодно, организовано Российско-эмиратским деловым советом (РЭДС) и Фондом «Росконгресс» при поддержке Минпромторга РФ и инвестиционной группы «Марафон».