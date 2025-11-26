Газета
Политика

Более 2 млн российских туристов посетили ОАЭ в 2025 году

Ведомости

В 2025 г. ОАЭ посетили более 2 млн российских туристов, сообщил посол страны в РФ Мухаммед Ахмед аль-Джабер на приеме по случаю празднования 54-го Национального дня Эмиратов.

По его словам, число граждан ОАЭ, посетивших Россию в этом году, превысило 70 000 человек.

«За последние годы отношения между нашими странами добились значительного развития в различных областях: политической, экономической, культурной, научной, медицинской, туристической и других сферах» – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Посол рассказал, что с 2023 г. объем торговли между ОАЭ и РФ превысил $11 млрд. Сотрудничество в сферах туризма и воздушного транспорта, по его словам, способствует укреплению связей и сближению между странами.

7 августа министр транспорта Андрей Никитин сообщил, что Минтранс РФ работает над увеличением числа российских аэропортов, принимающих рейсы авиакомпаний из ОАЭ. Он добавил, что Россия готова рассматривать расширение географии полетов. Это позволит укрепить деловые связи, стимулировать рост туризма и развитие транспортно-логистических маршрутов между странами.

