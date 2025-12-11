В России выросло производство сидра и медовухи

С января по ноябрь 2025 г. в России было выпущено 11,8 млн декалитров (дал) сидра (на 23,5% больше год к году) и 3,6 млн дал медовухи (+10,3% год к году). Об этом свидетельствуют данные статистики Федеральной службы по контролю за алкогольными табачным рынками.