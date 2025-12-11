Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

В России выросло производство сидра и медовухи

Ведомости

С января по ноябрь 2025 г. в России было выпущено 11,8 млн декалитров (дал) сидра (на 23,5% больше год к году) и 3,6 млн дал медовухи (+10,3% год к году). Об этом свидетельствуют данные статистики Федеральной службы по контролю за алкогольными табачным рынками.

Производство пуаре при этом снизилось на 8,8%, составив 202 500 дал за 11 месяцев 2025 г. Производство пива крепостью от 0,5 до 8,6% уменьшилось на 1,1%, а пива крепостью свыше 8,6% – на 7,2%. При этом выпуск пивных напитков показал рост на 0,8% за 11 месяцев 2025 г.

С января по ноябрь 2025 г. общий объем производства алкогольной продукции в России (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) снизился на 6,7% год к году и составил 158,5 млн дал. Падение продолжило тенденцию предыдущего года, когда производство также демонстрировало спад, свидетельствуют данные статистики Федеральной службы по контролю за алкогольными табачным рынками.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её