В России выросло производство сидра и медовухи
С января по ноябрь 2025 г. в России было выпущено 11,8 млн декалитров (дал) сидра (на 23,5% больше год к году) и 3,6 млн дал медовухи (+10,3% год к году). Об этом свидетельствуют данные статистики Федеральной службы по контролю за алкогольными табачным рынками.
Производство пуаре при этом снизилось на 8,8%, составив 202 500 дал за 11 месяцев 2025 г. Производство пива крепостью от 0,5 до 8,6% уменьшилось на 1,1%, а пива крепостью свыше 8,6% – на 7,2%. При этом выпуск пивных напитков показал рост на 0,8% за 11 месяцев 2025 г.
С января по ноябрь 2025 г. общий объем производства алкогольной продукции в России (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) снизился на 6,7% год к году и составил 158,5 млн дал. Падение продолжило тенденцию предыдущего года, когда производство также демонстрировало спад, свидетельствуют данные статистики Федеральной службы по контролю за алкогольными табачным рынками.