Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

В Китае оценили сроки постройки «Силы Сибири – 2»

Ведомости

Строительство газопровода «Сила Сибири – 2» потребует «огромных работ, рабочих мест и переговоров». Подобные газовые проекты требуют как минимум от 8 до 10 лет. Об этом заявил президент Института экономических и технологических исследований Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC) Лу Жуцюан. Его слова передает Reuters.

Заместитель председателя S&P Global Energy Даниэль Ергин заявил, что хотя Россия решительно настроена построить второй газопровод «Сила Сибири», его строительство займет больше времени, чем кажется. Он также отметил, что несмотря на сотрудничество Москвы и Пекина, стороны не сходятся во мнении о цене на газ.

2 сентября «Газпром» объявил о подписании обязующего меморандума о строительстве газопровода «Сила Сибири – 2» с CNPC. Предполагается, что длина газопровода составит 6700 км, 2700 км из которых – на территории России. Договоренность о поставках газа по новому газопроводу рассчитана на 30 лет. При реализации проекта из России в Монголию транзитом будет поступать 50 млрд куб. м газа ежегодно.

Цена поставок по «Силе Сибири – 2» будет ниже, чем для стран Евросоюза, сообщил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, не раскрыв стоимость. «Газпром» и CNPC также договорились об увеличении поставок по «Силе Сибири» с 38 до 44 млрд куб. м в год.

Читайте также:Что известно о договоренностях РФ и КНР по «Силе Сибири – 2»
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь