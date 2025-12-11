В Китае оценили сроки постройки «Силы Сибири – 2»
Строительство газопровода «Сила Сибири – 2» потребует «огромных работ, рабочих мест и переговоров». Подобные газовые проекты требуют как минимум от 8 до 10 лет. Об этом заявил президент Института экономических и технологических исследований Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC) Лу Жуцюан. Его слова передает Reuters.
Заместитель председателя S&P Global Energy Даниэль Ергин заявил, что хотя Россия решительно настроена построить второй газопровод «Сила Сибири», его строительство займет больше времени, чем кажется. Он также отметил, что несмотря на сотрудничество Москвы и Пекина, стороны не сходятся во мнении о цене на газ.
2 сентября «Газпром» объявил о подписании обязующего меморандума о строительстве газопровода «Сила Сибири – 2» с CNPC. Предполагается, что длина газопровода составит 6700 км, 2700 км из которых – на территории России. Договоренность о поставках газа по новому газопроводу рассчитана на 30 лет. При реализации проекта из России в Монголию транзитом будет поступать 50 млрд куб. м газа ежегодно.
Цена поставок по «Силе Сибири – 2» будет ниже, чем для стран Евросоюза, сообщил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, не раскрыв стоимость. «Газпром» и CNPC также договорились об увеличении поставок по «Силе Сибири» с 38 до 44 млрд куб. м в год.