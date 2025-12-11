В Китае оценили сроки постройки «Силы Сибири – 2»

Заместитель председателя S&P Global Energy Даниэль Ергин заявил, что хотя Россия решительно настроена построить второй газопровод «Сила Сибири», его строительство займет больше времени, чем кажется. Он также отметил, что несмотря на сотрудничество Москвы и Пекина, стороны не сходятся во мнении о цене на газ.