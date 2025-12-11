Убытки угольной отрасли превысили 300 млрд рублей в 2025 году
Совокупные потери угольной промышленности в 2025 г. превысили отметку в 300 млрд руб., сообщил в Госдуме заместитель министра энергетики Дмитрий Исламов. По его словам, именно угольная отрасль сейчас остается единственным крупным сектором экономики, работающим в устойчивом минусе. Его слова передает ТАСС.
Исламов напомнил, что по итогам прошлого года убытки отрасли составляли около 112 млрд руб., однако в 2025 г. финансовая ситуация ухудшилась еще сильнее – при том что год пока не завершен.
По оценке Минэнерго, совокупная закредитованность угольных предприятий к концу года может достигнуть 1,5 трлн руб.
10 ноября «Ведомости» писали, что компания «Эльгауголь» увеличила добычу угля в январе – сентябре 2025 г. на 27% по сравнению с показателем сопоставимого периода прошлого года до 26 млн т.
Рост добычи был обусловлен увеличением экспорта. По данным агентства, компания увеличила поставки на экспорт по сети РЖД за девять месяцев на 6% к показателю января – сентября прошлого года до 14,2 млн т. «Эльгауголь» экспортирует уголь через дальневосточные порты Ванино (Хабаровский край), Восточный, Находка, Владивосток и Вера (все – Приморский край), а также через сухопутные пограничные переходы с Китаем.