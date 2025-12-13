Johnson & Johnson обязали выплатить $40 млн из-за детской присыпки
Присяжные в Верховном суде Лос-Анджелеса обязали Johnson & Johnson выплатить двум женщинам $40 млн из-за детской присыпки – продукция могла стать причиной их онкологии. Об этом пишет The Guardian.
Пострадавшей Монике Кент присудили $18 млн, а Деборе Шульц и ее мужу – $22 млн. Суд установил, что Johnson & Johnson знала об опасности своей продукции на основе талька, но не предупредила об этом потребителей.
Вице-президент Johnson & Johnson по судебным разбирательствам Эрик Хаас заявил, что компания планирует обжаловать этот вердикт.
Согласно материалам, врачи диагностировали Кент рак яичников в 2014 г., а Шульц – в 2018 г. Женщины утверждают, что пользовались детской присыпкой Johnson & Johnson. Адвокат потерпевших Энди Бирчфилд заявил присяжным, что компания Johnson & Johnson знала еще с 1960-х о том, что ее продукция может вызывать рак.
Johnson & Johnson приостановила производство и мировые продажи детской присыпки на основе талька лишь в 2023 г. В компании утверждали, что присыпка на основе талька абсолютно безопасна для здоровья, не содержит асбеста и не вызывает рак. Компания перешла на ассортимент детской присыпки, полностью основанной на кукурузном крахмале.
Решение компании последовали за чередой судебных разбирательств с предполагаемыми пользователями присыпки. В частности, в 2021 г. федеральный суд штата Миссури обязал корпорацию выплатить $4,7 млрд 22 женщинам, которые подали коллективный иск.