Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Johnson & Johnson обязали выплатить $40 млн из-за детской присыпки

Ведомости

Присяжные в Верховном суде Лос-Анджелеса обязали Johnson & Johnson выплатить двум женщинам $40 млн из-за детской присыпки – продукция могла стать причиной их онкологии. Об этом пишет The Guardian.

Пострадавшей Монике Кент присудили $18 млн, а Деборе Шульц и ее мужу – $22 млн. Суд установил, что Johnson & Johnson знала об опасности своей продукции на основе талька, но не предупредила об этом потребителей.

Вице-президент Johnson & Johnson по судебным разбирательствам Эрик Хаас заявил, что компания планирует обжаловать этот вердикт.

Согласно материалам, врачи диагностировали Кент рак яичников в 2014 г., а Шульц – в 2018 г. Женщины утверждают, что пользовались детской присыпкой Johnson & Johnson. Адвокат потерпевших Энди Бирчфилд заявил присяжным, что компания Johnson & Johnson знала еще с 1960-х о том, что ее продукция может вызывать рак.

Johnson & Johnson приостановила производство и мировые продажи детской присыпки на основе талька лишь в 2023 г. В компании утверждали, что присыпка на основе талька абсолютно безопасна для здоровья, не содержит асбеста и не вызывает рак. Компания перешла на ассортимент детской присыпки, полностью основанной на кукурузном крахмале.

Решение компании последовали за чередой судебных разбирательств с предполагаемыми пользователями присыпки. В частности, в 2021 г. федеральный суд штата Миссури обязал корпорацию выплатить $4,7 млрд 22 женщинам, которые подали коллективный иск.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь