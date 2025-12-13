Johnson & Johnson обязали выплатить $40 млн из-за детской присыпки

Согласно материалам, врачи диагностировали Кент рак яичников в 2014 г., а Шульц – в 2018 г. Женщины утверждают, что пользовались детской присыпкой Johnson & Johnson. Адвокат потерпевших Энди Бирчфилд заявил присяжным, что компания Johnson & Johnson знала еще с 1960-х о том, что ее продукция может вызывать рак.