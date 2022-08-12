J&J прекратит производство и мировые продажи детской присыпки на основе талька

J&J уже в течение нескольких лет получает судебные иски от потребителей, в которых утверждается, что длительное использование продуктов на основе талька вызывает рак, поскольку в их составе содержится асбест. В результате этого в 2020 г. J&J объявила, что прекратит продавать тальковую присыпку в США и Канаде из-за падения спроса на фоне серии судебных исков. Кроме того, в 2021 г. федеральный суд штата Миссури обязал корпорацию выплатить $4,7 млрд 22 женщинам, которые подали коллективный иск. В компании все обвинения отрицали, однако были вынуждены создать и затем обанкротить подразделение LTL Management, ответственное за погашение многомиллиардных исков о вреде здоровью, тем самым приостановив рассмотрение исков.