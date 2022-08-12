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J&J прекратит производство и мировые продажи детской присыпки на основе талька

Ведомости

Американская фармацевтическая компания Johnson & Johnson (J&J) c 2023 года прекратит производство детской присыпки на основе талька и перестанет продавать продукт на глобальном рынке, следует из сообщения компании.

«Мы приняли коммерческое решение о переходе на ассортимент детской присыпки, полностью основанной на кукурузном крахмале. В результате этого перехода детская присыпка Johnson’s на основе талька будет снята с производства во всем мире в 2023 году», — сказано в сообщении. Уточняется, что присыпка на основе кукурузного крахмала уже продается во многих странах по всему миру.

При этом в компании подчеркнули приверженность позиции о том, что присыпка на основе талька абсолютно безопасна для здоровья, не содержит асбеста и не вызывает рак.

J&J уже в течение нескольких лет получает судебные иски от потребителей, в которых утверждается, что длительное использование продуктов на основе талька вызывает рак, поскольку в их составе содержится асбест. В результате этого в 2020 г. J&J объявила, что прекратит продавать тальковую присыпку в США и Канаде из-за падения спроса на фоне серии судебных исков. Кроме того, в 2021 г. федеральный суд штата Миссури обязал корпорацию выплатить $4,7 млрд 22 женщинам, которые подали коллективный иск. В компании все обвинения отрицали, однако были вынуждены создать и затем обанкротить подразделение LTL Management, ответственное за погашение многомиллиардных исков о вреде здоровью, тем самым приостановив рассмотрение исков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных