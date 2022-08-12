J&J прекратит производство и мировые продажи детской присыпки на основе талька
Американская фармацевтическая компания Johnson & Johnson (J&J) c 2023 года прекратит производство детской присыпки на основе талька и перестанет продавать продукт на глобальном рынке, следует из сообщения компании.
«Мы приняли коммерческое решение о переходе на ассортимент детской присыпки, полностью основанной на кукурузном крахмале. В результате этого перехода детская присыпка Johnson’s на основе талька будет снята с производства во всем мире в 2023 году», — сказано в сообщении. Уточняется, что присыпка на основе кукурузного крахмала уже продается во многих странах по всему миру.
При этом в компании подчеркнули приверженность позиции о том, что присыпка на основе талька абсолютно безопасна для здоровья, не содержит асбеста и не вызывает рак.
J&J уже в течение нескольких лет получает судебные иски от потребителей, в которых утверждается, что длительное использование продуктов на основе талька вызывает рак, поскольку в их составе содержится асбест. В результате этого в 2020 г. J&J объявила, что прекратит продавать тальковую присыпку в США и Канаде из-за падения спроса на фоне серии судебных исков. Кроме того, в 2021 г. федеральный суд штата Миссури обязал корпорацию выплатить $4,7 млрд 22 женщинам, которые подали коллективный иск. В компании все обвинения отрицали, однако были вынуждены создать и затем обанкротить подразделение LTL Management, ответственное за погашение многомиллиардных исков о вреде здоровью, тем самым приостановив рассмотрение исков.
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