На Запорожской АЭС вновь отключалось электроснабжение

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в X заявил, что Запорожская АЭС потеряла внешнее электроснабжение в 12-й раз с начала спецоперации на Украине. Он заявил о необходимости сдержанности в боевых действиях для избежания ядерной аварии.