На Запорожской АЭС вновь отключалось электроснабжение
На Запорожской атомной электростанции (АЭС) ночью отключились обе внешние линии электропередачи, что привело к полной потере внешнего энергоснабжения. Сейчас подача электричества восстановлена. Об этом сообщается в Telegram-канале станции.
В соответствии с проектными процедурами, для питания систем безопасности и собственных нужд станции автоматически запускались резервные дизель-генераторы. Все системы функционировали штатно, нарушений пределов безопасной эксплуатации не выявлено. После выполнения своей задачи резервные дизель-генераторы были переведены в режим дежурства.
Причины произошедшего выясняются. Ситуация на станции находится под контролем, работа проводится в соответствии с требованиями безопасности. Радиационный фон на промплощадке и контрольной зонах соответствует естественным значениям. Угрозы для персонала, населения и экологии нет.
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в X заявил, что Запорожская АЭС потеряла внешнее электроснабжение в 12-й раз с начала спецоперации на Украине. Он заявил о необходимости сдержанности в боевых действиях для избежания ядерной аварии.
В предыдущий раз обе внешние линии Запорожской АЭС отключились из-за срабатывания автоматики ночью 6 декабря. В результате в течение нескольких часов станция полностью оставалась без внешнего энергоснабжения. Дизель-генераторы отработали штатно. Пределы безопасной эксплуатации не нарушены, радиационный фон на площадке и прилегающих территориях в норме.