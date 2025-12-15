«Аэрофлот» запустил продажу билетов по субсидированным тарифам на 25 маршрутах

В сентябре 2025 г. премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о введении субсидируемого авиарейса между Петропавловском-Камчатским и Владивостоком для жителей ДФО. По просьбе жителей Камчатки, для которых авиасообщение – единственный способ выезда на континент, была установлена фиксированная стоимость перелета в 9000 руб.