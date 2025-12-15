«Аэрофлот» запустил продажу билетов по субсидированным тарифам на 25 маршрутах
«Аэрофлот» открывает продажу авиабилетов по субсидированным тарифам на 2026 г. География таких перелетов впервые расширяется до 25 направлений, говорится в сообщении авиакомпании.
В рамках федеральной программы субсидирования в 2026 г. доступны перелеты «туда и в обратно». Среди направлений – Москва, Санкт-Петербург, Красноярск, Хабаровск, Владивосток.
5 декабря правительство РФ сообщило, что дополнительно выделит 278,5 млн руб. на компенсации для авиакомпаний, которые перевозят пассажиров льготных категорий из удаленных и труднодоступных населенных пунктов. За счет дополнительного финансирования будет просубсидирована перевозка по меньшей мере 35 000 человек.
В сентябре 2025 г. премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о введении субсидируемого авиарейса между Петропавловском-Камчатским и Владивостоком для жителей ДФО. По просьбе жителей Камчатки, для которых авиасообщение – единственный способ выезда на континент, была установлена фиксированная стоимость перелета в 9000 руб.