Wildberries может запустить свой сервис такси в России

Белорусский рынок такси по структуре схож с российским. Белорусская Ассоциация профессиональных перевозчиков пассажиров в 2022 г. оценивала долю агрегатора «Яндекс.Такси» в 90% (оценки за 2023–2024 гг. не приводится). Остальные 10% приходится на сервисы «Такси 135», такси Maxim и сервис «Бавария», который специализируется на VIP-заказах по договорам с бизнесом.