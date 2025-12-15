Wildberries может запустить свой сервис такси в России
Объединенная компания Wildberries & Russ (RWB) может запустить собственный сервис такси в России, пишет газета «Известия» со ссылкой на четыре источника, знакомых с палами компании. Точных сроков собеседники не называют.
Специальное приложение для такси уже готово. До конца 2025 г. компания нанимает водителей в рамках партнерской курьерской программы, сообщил один из источников. Другой собеседник рассказал, что для запуска собственного такси RWB может использовать базу уже существующих платформ.
В пресс-службе РВБ «Известиям» сообщили, что компания тестирует проект в Белоруссии и Узбекистане. Говорить о запуске сервиса в России пока не приходится. Запуск собственного такси вписывается в экосистемный подход RWB.
24 февраля «Ведомости» писали, что Wildberries (WB) изучает возможность запуска пилотного проекта по сервису такси в Белоруссии. Компания развивает собственный автопарк, сотрудничает с партнерами и привлекает частных перевозчиков, уточнил представитель WB.
Белорусский рынок такси по структуре схож с российским. Белорусская Ассоциация профессиональных перевозчиков пассажиров в 2022 г. оценивала долю агрегатора «Яндекс.Такси» в 90% (оценки за 2023–2024 гг. не приводится). Остальные 10% приходится на сервисы «Такси 135», такси Maxim и сервис «Бавария», который специализируется на VIP-заказах по договорам с бизнесом.