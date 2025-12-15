Производитель роботов-пылесосов iRobot объявил о банкротстве

В конце января Amazon расторгла сделку по покупке производителя роботов-пылесосов iRobot из-за невозможности получить одобрение регулирующих органов Евросоюза. На фоне этого производитель пылесосов заявил о намерении уволить примерно 31% своих сотрудников (около 350 человек). Отмечалось, что председатель и гендиректор компании Колин Энгл уходит в отставку.