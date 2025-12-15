Газета
Производитель роботов-пылесосов iRobot объявил о банкротстве

Компания iRobot, производящая роботы-пылесосы, сообщила о банкротстве и предложила передать контроль своему основному китайскому поставщику. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на сообщение корпорации.

IRobot будет поглощен китайской компанией Shenzhen PICEA Robotics Co. и дочерней компанией этой фирмы. Обыкновенные акции компании будут аннулированы.

Агентство напомнило, что в постковидный период доходы компании, которая продала более 40 млн домашних роботов, начали сокращаться из-за проблем с цепочками поставок и «более дешевых конкурентов».

В конце января Amazon расторгла сделку по покупке производителя роботов-пылесосов iRobot из-за невозможности получить одобрение регулирующих органов Евросоюза. На фоне этого производитель пылесосов заявил о намерении уволить примерно 31% своих сотрудников (около 350 человек). Отмечалось, что председатель и гендиректор компании Колин Энгл уходит в отставку.

Компания iRobot была основана в 1990 г. специалистами по робототехнике Массачусетского технологического института. В 2002 г. она выпустила роботизированный пылесос Roomba, способный автономно мыть полы. Компания также представила роботизированные швабры и очистители бассейнов.

