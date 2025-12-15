Газета
Wildberries опровергла данные о возможном запуске сервиса такси в России

Wildberries & Russ пока не планирует запускать сервис такси на территории России, так как сосредоточена на адаптации этого проекта в Белоруссии и Узбекистане, сообщил «Ведомостям» представитель компании.

«Говорить о запуске сервиса такси в России пока не приходится, компания сосредоточена на тестировании проекта в других странах», – отметили в РВБ. Среди таких государств компания назвала Белоруссию и Узбекистан.

15 декабря газета «Известия», ссылаясь на четыре источника, знакомых с планами компании, сообщила, что Wildberries & Russ может запустить собственный сервис такси в России. Издание отметило, что приложение для этого проекта уже создано. Отмечалось, что до конца 2025 г. компания нанимает водителей в рамках партнерской курьерской программы.

