Wildberries опровергла данные о возможном запуске сервиса такси в России

15 декабря газета «Известия», ссылаясь на четыре источника, знакомых с планами компании, сообщила, что Wildberries & Russ может запустить собственный сервис такси в России. Издание отметило, что приложение для этого проекта уже создано. Отмечалось, что до конца 2025 г. компания нанимает водителей в рамках партнерской курьерской программы.