Путин поручил проработать размещение ЦОДов в энергопрофицитных регионах

Путин на пленарной сессии AI Journey, которая прошла 19 ноября в «Сбере», предложил реализовать программу развития ЦОДов для задач ИИ, обеспечить удобный доступ к ним для стартапов, научных организаций и технологических компаний. «Формирование дата-центров призвано стать драйвером для появления новых предприятий и компаний, рабочих мест в перспективных секторах экономики. Речь в том числе об отечественной электронной индустрии, о развертывании производства компонентной базы программных и инженерных систем для ЦОДов», – подчеркнул Путин.