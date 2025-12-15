Путин поручил проработать размещение ЦОДов в энергопрофицитных регионах
Президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения по размещению центров обработки данных (ЦОД) в потенциально энергопрофицитных регионах страны. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
Согласно документу, при подготовке предложений необходимо учесть возможность обеспечения ЦОДов электроэнергией за счет объектов угольной и газовой генерации, работающих на базе современных технологий и при соблюдении экологических требований. Речь идет о субъектах России с крупными запасами угля и природного газа, расположенных вдали от объектов транспортной инфраструктуры.
Срок исполнения поручения установлен до 1 февраля 2026 г. Ответственным назначен председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Путин на пленарной сессии AI Journey, которая прошла 19 ноября в «Сбере», предложил реализовать программу развития ЦОДов для задач ИИ, обеспечить удобный доступ к ним для стартапов, научных организаций и технологических компаний. «Формирование дата-центров призвано стать драйвером для появления новых предприятий и компаний, рабочих мест в перспективных секторах экономики. Речь в том числе об отечественной электронной индустрии, о развертывании производства компонентной базы программных и инженерных систем для ЦОДов», – подчеркнул Путин.