ФАС изучит причины высоких наценок на отдельные продукты питания

15 октября ФАС сообщила, что намерена проанализировать наценки на 29 категорий продуктов питания, включая продукты первой необходимости. В частности, ФАС запросила у торговых сетей информацию о средневзвешенных закупочных и розничных ценах, а также об объемах закупок и реализации отдельных категорий продуктов питания за период с января по август 2025 г.