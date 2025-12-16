ФАС изучит причины высоких наценок на отдельные продукты питания
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проанализирует причины высоких наценок на отдельные продукты питания в крупнейших федеральных торговых сетях. Об этом ведомство сообщило в официальном Telegram-канале.
ФАС запросила пояснения о причинах у сетей группы компаний «Х5», «Магнит», «Дикси», «Ашан», «О’Кей», «Лента», «Гиперглобус», «Мария Ра», «Монетка», «Азбука вкуса». Служба предложила им рассмотреть возможность добровольно снизить и ограничить торговые наценки на наиболее востребованные позиции социально значимых товаров.
Антимонопольное ведомство пообещало изучить информацию, которую представят торговые сети, и, если выявит нарушения, будет принимать меры реагирования.
15 октября ФАС сообщила, что намерена проанализировать наценки на 29 категорий продуктов питания, включая продукты первой необходимости. В частности, ФАС запросила у торговых сетей информацию о средневзвешенных закупочных и розничных ценах, а также об объемах закупок и реализации отдельных категорий продуктов питания за период с января по август 2025 г.