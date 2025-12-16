Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

ФАС изучит причины высоких наценок на отдельные продукты питания

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проанализирует причины высоких наценок на отдельные продукты питания в крупнейших федеральных торговых сетях. Об этом ведомство сообщило в официальном Telegram-канале.

ФАС запросила пояснения о причинах у сетей группы компаний «Х5», «Магнит», «Дикси», «Ашан», «О’Кей», «Лента», «Гиперглобус», «Мария Ра», «Монетка», «Азбука вкуса». Служба предложила им рассмотреть возможность добровольно снизить и ограничить торговые наценки на наиболее востребованные позиции социально значимых товаров.

Антимонопольное ведомство пообещало изучить информацию, которую представят торговые сети, и, если выявит нарушения, будет принимать меры реагирования.

15 октября ФАС сообщила, что намерена проанализировать наценки на 29 категорий продуктов питания, включая продукты первой необходимости. В частности, ФАС запросила у торговых сетей информацию о средневзвешенных закупочных и розничных ценах, а также об объемах закупок и реализации отдельных категорий продуктов питания за период с января по август 2025 г.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте