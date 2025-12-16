ФАС выдала 12 предупреждений главным операторам аэропортов
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала 12 предупреждений главным операторам крупнейших аэропортов. Об этом сообщили в ведомстве.
Операторы взимали отдельный тариф за использование платформы общего доступа для регистрации пассажиров. По версии ФАС, эти действия содержат признаки навязывания невыгодных условий договора авиакомпаниям.
Нарушения были выявлены в аэропортах Благовещенска, Волгограда, Горно‑Алтайска, Краснодара, Нижнего Новгорода, Нового Уренгоя, Оренбурга, Перми, Петропавловска‑Камчатского, Самары, Тобольска и Челябинска.
До этого ФАС зафиксировала аналогичных нарушения у аэропортов Сочи, Калининграда («Храброво») и Екатеринбурга («Кольцово»).
В августе антимонопольная служба выявила признаки монопольно высоких цен на товары в «Шереметьево». По версии ФАС, доминирующее положение на рынке розничной торговли в аэропорту занимает компания ООО «Мир вендинга».