ФАС выявила признаки монопольно высоких цен на товары в «Шереметьево»
В столичном аэропорту «Шереметьево» выявили признаки монопольно высоких цен на продовольственные товары. Об этом сообщили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России.
Доминирующее положение на рынке розничной торговли в аэропорту, по версии службы, занимает компания ООО «Мир вендинга». Московское областное управление ФАС выявило признаки необоснованно завышенных цен на многие товары, реализуемые в вендинговых автоматах организации.
Кроме того, ФАС выявила доминирующее положение на территории стерильной зоны аэропорта Сургута. Ханты-Мансийское УФАС выявило признаки необоснованно завышенных цен на бутилированную питьевую воду в этой зоне.
«Территориальные органы службы возбудили в отношении компаний дела по признакам установления монопольно высоких цен на товары», – говорится в сообщении.
В июне глава ФАС Максим Шаскольский заявил, что аэропорты должны установить бесплатные источники питьевой воды на территории перевозочных секторов. Он отмечал, что в службу поступают жалобы на высокие цены в аэропортах, включая стоимость питьевой воды.