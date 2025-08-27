ФАС выявила признаки монопольно высоких цен на товары в «Шереметьево»

В июне глава ФАС Максим Шаскольский заявил, что аэропорты должны установить бесплатные источники питьевой воды на территории перевозочных секторов. Он отмечал, что в службу поступают жалобы на высокие цены в аэропортах, включая стоимость питьевой воды.