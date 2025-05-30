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ФАС обновила правила недискриминационного доступа к услугам в аэропортах

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба подготовила новую редакцию правил, которые позволят авиаперевозчикам находиться в равных условиях при пользовании услугами аэропортов, сообщила пресс-служба ведомства. Правительство уже переутвердило документ, он вступит в силу с 1 сентября 2025 г.

Правила устанавливают порядок, в котором главные операторы аэропортов должны рассматривать заявки на слоты отправления и прибытия самолетов в расписании. Всего существует три уровня приоритета. Как отметило надзорное ведомство, приоритет отдан рейсам, совершаемым по решению правительства РФ, и полетам, которые выполняются воздушными судами гражданской авиации в интересах обороноспособности и безопасности государства. 

Постановление правительства описывает очередь, которая создается для получения доступа к услугам и инфраструктуре по обеспечению авиационным топливом. В перечень обязательной для раскрытия информации, разработанный ФАС, вошли сведения о тарифах на услуги, пропускной способности аэропорта и его технических возможностях. 

16 мая ФАС выдала предупреждение оператору «Пулково» из-за дискриминации поставщика бортпитания. По данным Санкт-Петербургского УФАС, жалобу на аэропорт подала компания «Транспит Северо-Запад», которая поставляет питание на воздушные судна. Ее ограничили в предполетном досмотре еды, которая затем попадает на борт. Второй же поставщик бортового питания не был ограничен в процедуре проверки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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