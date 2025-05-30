ФАС обновила правила недискриминационного доступа к услугам в аэропортах
Федеральная антимонопольная служба подготовила новую редакцию правил, которые позволят авиаперевозчикам находиться в равных условиях при пользовании услугами аэропортов, сообщила пресс-служба ведомства. Правительство уже переутвердило документ, он вступит в силу с 1 сентября 2025 г.
Правила устанавливают порядок, в котором главные операторы аэропортов должны рассматривать заявки на слоты отправления и прибытия самолетов в расписании. Всего существует три уровня приоритета. Как отметило надзорное ведомство, приоритет отдан рейсам, совершаемым по решению правительства РФ, и полетам, которые выполняются воздушными судами гражданской авиации в интересах обороноспособности и безопасности государства.
Постановление правительства описывает очередь, которая создается для получения доступа к услугам и инфраструктуре по обеспечению авиационным топливом. В перечень обязательной для раскрытия информации, разработанный ФАС, вошли сведения о тарифах на услуги, пропускной способности аэропорта и его технических возможностях.
16 мая ФАС выдала предупреждение оператору «Пулково» из-за дискриминации поставщика бортпитания. По данным Санкт-Петербургского УФАС, жалобу на аэропорт подала компания «Транспит Северо-Запад», которая поставляет питание на воздушные судна. Ее ограничили в предполетном досмотре еды, которая затем попадает на борт. Второй же поставщик бортового питания не был ограничен в процедуре проверки.