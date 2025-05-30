ФАС обновила правила недискриминационного доступа к услугам в аэропортах

16 мая ФАС выдала предупреждение оператору «Пулково» из-за дискриминации поставщика бортпитания. По данным Санкт-Петербургского УФАС, жалобу на аэропорт подала компания «Транспит Северо-Запад», которая поставляет питание на воздушные судна. Ее ограничили в предполетном досмотре еды, которая затем попадает на борт. Второй же поставщик бортового питания не был ограничен в процедуре проверки.