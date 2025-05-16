ФАС предупредила оператора «Пулково» из-за дискриминации поставщика бортпитания
Санкт-Петербургское УФАС России предупредило оператора аэропорта «Пулково» «Воздушные Ворота Северной Столицы», выявив признаки нарушения антимонопольного законодательства, сообщило ведомство в Telegram-канале.
«Своими действиями компания «Воздушные Ворота Северной Столицы» создала неравные условия для возможности осуществлять предполетный досмотр бортовых запасов», – говорится в публикации.
По данным УФАС, жалобу на аэропорт подала компания «Транспит Северо-Запад», которая поставляет питание на воздушные судна. Всего таких поставщиков в «Пулково» два. Заявителю «ограничили предполетный досмотр бортового питания, поставляемого на воздушные суда».
При этом, подчеркивает ведомство, на борт не может быть доставлено питание, не прошедшее досмотр. Вторая компания, поставляющее бортпитание, все еще имеет доступ к этой процедуре. В соответствии с предупреждением Санкт-Петербургского УФАС главный оператор «Пулково» обязан создать равные условия для обеих компаний до 26 мая.
14 апреля УФАС в Томске возбудило дело в отношении главного оператора аэропорта Богашево. Тогда выяснилось, что в аэропорту был снижен интервал приема грузов до 4,5 часов, что лишило отправителей возможности пользоваться услугами по обработке грузов во время рабочего дня аэропорта.