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ФАС предупредила оператора «Пулково» из-за дискриминации поставщика бортпитания

Ведомости

Санкт-Петербургское УФАС России предупредило оператора аэропорта «Пулково» «Воздушные Ворота Северной Столицы», выявив признаки нарушения антимонопольного законодательства, сообщило ведомство в Telegram-канале.

«Своими действиями компания «Воздушные Ворота Северной Столицы» создала неравные условия для возможности осуществлять предполетный досмотр бортовых запасов», – говорится в публикации.

По данным УФАС, жалобу на аэропорт подала компания «Транспит Северо-Запад», которая поставляет питание на воздушные судна. Всего таких поставщиков в «Пулково» два. Заявителю «ограничили предполетный досмотр бортового питания, поставляемого на воздушные суда».

При этом, подчеркивает ведомство, на борт не может быть доставлено питание, не прошедшее досмотр. Вторая компания, поставляющее бортпитание, все еще имеет доступ к этой процедуре. В соответствии с предупреждением Санкт-Петербургского УФАС главный оператор «Пулково» обязан создать равные условия для обеих компаний до 26 мая.

14 апреля УФАС в Томске возбудило дело в отношении главного оператора аэропорта Богашево. Тогда выяснилось, что в аэропорту был снижен интервал приема грузов до 4,5 часов, что лишило отправителей возможности пользоваться услугами по обработке грузов во время рабочего дня аэропорта. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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