ФАС предупредила оператора «Пулково» из-за дискриминации поставщика бортпитания

При этом, подчеркивает ведомство, на борт не может быть доставлено питание, не прошедшее досмотр. Вторая компания, поставляющее бортпитание, все еще имеет доступ к этой процедуре. В соответствии с предупреждением Санкт-Петербургского УФАС главный оператор «Пулково» обязан создать равные условия для обеих компаний до 26 мая.