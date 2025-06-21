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ФАС: аэропорты должны обеспечить людей бесплатной питьевой водой

Ведомости

Аэропорты должны установить бесплатные источники питьевой воды на территории перевозочных секторов. Об этом заявил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Максим Шаскольский в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Шаскольский уточнил, что ведомству поступают жалобы на высокие цены в аэропортах, включая стоимость питьевой воды. По его словам, это касается разных воздушных гаваней, не только Москвы. Антимонопольная служба направила поручения территориальным органам в 28 российских регионах, где есть крупные аэропорты.

«УФАС проверят наличие компаний, которые занимают доминирующее положение именно в так называемой стерильной зоне аэропорта. Если там будут нарушения, мы будем применять меры», – приводит его заявление ТАСС.

30 января московское УФАС возбудило два дела в отношении компании «Регстаэр-М» из-за установления цен на питьевую воду в стерильной зоне аэропорта «Внуково». Вопрос обоснованности цен на воду подняла Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров. Решение о возбуждении дел в отношении ООО «Регстаэр-М» было принято после выявления нарушений.

В феврале столичное УФАС сообщило, что во «Внуково» установят фонтаны с питьевой водой, которая будет общедоступной и бесплатной для всех пассажиров и посетителей. Решение было принято по итогам проверки, проведенной специалистами службы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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