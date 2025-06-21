ФАС: аэропорты должны обеспечить людей бесплатной питьевой водой
Аэропорты должны установить бесплатные источники питьевой воды на территории перевозочных секторов. Об этом заявил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Максим Шаскольский в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Шаскольский уточнил, что ведомству поступают жалобы на высокие цены в аэропортах, включая стоимость питьевой воды. По его словам, это касается разных воздушных гаваней, не только Москвы. Антимонопольная служба направила поручения территориальным органам в 28 российских регионах, где есть крупные аэропорты.
«УФАС проверят наличие компаний, которые занимают доминирующее положение именно в так называемой стерильной зоне аэропорта. Если там будут нарушения, мы будем применять меры», – приводит его заявление ТАСС.
30 января московское УФАС возбудило два дела в отношении компании «Регстаэр-М» из-за установления цен на питьевую воду в стерильной зоне аэропорта «Внуково». Вопрос обоснованности цен на воду подняла Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров. Решение о возбуждении дел в отношении ООО «Регстаэр-М» было принято после выявления нарушений.
В феврале столичное УФАС сообщило, что во «Внуково» установят фонтаны с питьевой водой, которая будет общедоступной и бесплатной для всех пассажиров и посетителей. Решение было принято по итогам проверки, проведенной специалистами службы.