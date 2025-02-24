Столичное УФАС сообщило об установке фонтанов с питьевой водой во «Внуково»

В московском международном аэропорту «Внуково» им. А. Н. Туполева установят фонтаны с питьевой водой, которая станет общедоступной и бесплатной для всех пассажиров и посетителей. Об этом сообщило столичное управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) в своем Telegram-канале.