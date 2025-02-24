Столичное УФАС сообщило об установке фонтанов с питьевой водой во «Внуково»
В московском международном аэропорту «Внуково» им. А. Н. Туполева установят фонтаны с питьевой водой, которая станет общедоступной и бесплатной для всех пассажиров и посетителей. Об этом сообщило столичное управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) в своем Telegram-канале.
Это решение было принято по итогам проверки, проведенной специалистами ведомства. Как стало известно, аэропорт уже заключил договор на установку фонтанов, что обеспечит доступ к бесплатной питьевой воде, в том числе в «стерильных» зонах внутренних и международных вылетов.
30 января стало известно, что московское управление ФАС возбудило два дела в отношении компании «Регстаэр-М» из-за установления цен на питьевую воду в стерильной зоне аэропорта «Внуково».
В службе сообщили, что вопрос обоснованности цен на питьевую воду подняла Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров. Решение о возбуждении дел в отношении ООО «Регстаэр-М» было принято после выявления нарушений.