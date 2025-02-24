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Столичное УФАС сообщило об установке фонтанов с питьевой водой во «Внуково»

Ведомости

В московском международном аэропорту «Внуково» им. А. Н. Туполева установят фонтаны с питьевой водой, которая станет общедоступной и бесплатной для всех пассажиров и посетителей. Об этом сообщило столичное управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) в своем Telegram-канале.

Это решение было принято по итогам проверки, проведенной специалистами ведомства. Как стало известно, аэропорт уже заключил договор на установку фонтанов, что обеспечит доступ к бесплатной питьевой воде, в том числе в «стерильных» зонах внутренних и международных вылетов.

30 января стало известно, что московское управление ФАС возбудило два дела в отношении компании «Регстаэр-М» из-за установления цен на питьевую воду в стерильной зоне аэропорта «Внуково».

В службе сообщили, что вопрос обоснованности цен на питьевую воду подняла Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров. Решение о возбуждении дел в отношении ООО «Регстаэр-М» было принято после выявления нарушений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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