ФАС возбудила два дела из-за цен на воду во «Внуково»

Летом 2023 г. ФАС России выдала предостережение совладельцу «Внуково» Виталию Ванцеву после заявления о росте стоимости авиабилетов на международные рейсы на 40%. Ванцев заявлял, что рост цен на авиабилеты на международные рейсы в этом году может составить до 40%, а на внутренние – 15-20%. По его словам, это связано с возросшими затратами авиакомпаний на техобслуживание. Он напомнил, что на стоимости билетов отражается рост цен на запчасти.