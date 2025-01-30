ФАС возбудила два дела из-за цен на воду во «Внуково»
Московское управление ФАС возбудило два дела в отношении компании «Регстаэр-М» из-за установления цен на питьевую воду в стерильной зоне международного аэропорта «Внуково» им. А.Н. Туполева. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на копию соответствующего письма.
В службе сообщили, что вопрос обоснованности цен на питьевую воду подняла Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров. Решение о возбуждении дел в отношении ООО «Регстаэр-М» было принято после выявления нарушений.
О проведении проверки во «Внуково» ФАС сообщала в ноябре 2024 г.
Летом 2023 г. ФАС России выдала предостережение совладельцу «Внуково» Виталию Ванцеву после заявления о росте стоимости авиабилетов на международные рейсы на 40%. Ванцев заявлял, что рост цен на авиабилеты на международные рейсы в этом году может составить до 40%, а на внутренние – 15-20%. По его словам, это связано с возросшими затратами авиакомпаний на техобслуживание. Он напомнил, что на стоимости билетов отражается рост цен на запчасти.