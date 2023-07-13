ФАС выдала предостережение совладельцу «Внуково» после заявления о ценах на билеты
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предостережение совладельцу «Внуково» Виталию Ванцеву после заявления о росте стоимости авиабилетов на международные рейсы на 40%.
«Подобные заявления могут быть восприняты как побуждение к действию по повышению цен хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на рынке реализации авиабилетов и авиаперевозок», – говорится в сообщении пресс-службы регулятора.
Ранее Ванцев заявил, что рост цен на авиабилеты на международные рейсы в этом году может составить до 40%, а на внутренние – 15-20%. По его словам, это связано с возросшими затратами авиакомпаний на техобслуживание. Он напомнил, что на стоимости билетов отражается рост цен на запчасти.
После этого в Минтрансе сообщили, что основания для роста цен на авиабилеты на 40% отсутствуют, а с начала года по май стоимость билетов на внутренние авиаперевозки выросла на 6,2% год к году. В министерстве также отметили, что авиакомпании не заинтересованы в необоснованном повышении цен на билеты, поскольку это может привести к падению спроса.
Главный эксперт института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов в интервью «Ведомостям» заявил, что для точного прогноза роста цен нужна статистическая база цен и математическое моделирование их изменений. Он отметил, что цены будут расти, а причинами роста он назвал удорожание поддержания летной годности судов и существенное снижение объема господдержки авиаотрасли в 2023 г.