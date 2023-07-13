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Бизнес

ФАС выдала предостережение совладельцу «Внуково» после заявления о ценах на билеты

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предостережение совладельцу «Внуково» Виталию Ванцеву после заявления о росте стоимости авиабилетов на международные рейсы на 40%.

«Подобные заявления могут быть восприняты как побуждение к действию по повышению цен хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на рынке реализации авиабилетов и авиаперевозок», – говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

Ранее Ванцев заявил, что рост цен на авиабилеты на международные рейсы в этом году может составить до 40%, а на внутренние – 15-20%. По его словам, это связано с возросшими затратами авиакомпаний на техобслуживание. Он напомнил, что на стоимости билетов отражается рост цен на запчасти. 

Минтранс оценил рост стоимости авиабилетов по России в 6%

Но по итогам года они могут подорожать еще больше

После этого в Минтрансе сообщили, что основания для роста цен на авиабилеты на 40% отсутствуют, а с начала года по май стоимость билетов на внутренние авиаперевозки выросла на 6,2% год к году. В министерстве также отметили, что авиакомпании не заинтересованы в необоснованном повышении цен на билеты, поскольку это может привести к падению спроса.

Главный эксперт института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов в интервью «Ведомостям» заявил, что для точного прогноза роста цен нужна статистическая база цен и математическое моделирование их изменений. Он отметил, что цены будут расти, а причинами роста он назвал удорожание поддержания летной годности судов и существенное снижение объема господдержки авиаотрасли в 2023 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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