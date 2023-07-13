ФАС выдала предостережение совладельцу «Внуково» после заявления о ценах на билеты

После этого в Минтрансе сообщили, что основания для роста цен на авиабилеты на 40% отсутствуют, а с начала года по май стоимость билетов на внутренние авиаперевозки выросла на 6,2% год к году. В министерстве также отметили, что авиакомпании не заинтересованы в необоснованном повышении цен на билеты, поскольку это может привести к падению спроса.