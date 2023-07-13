Минтранс оценил рост стоимости авиабилетов по России в 6%Но по итогам года они могут подорожать еще больше
Цены на авиаперелеты по внутрироссийским направлениям в январе - мае 2023 г. выросли в среднем на 6,2%, или на 420 руб. на билет, говорится в сообщении Минтранса 13 июля. В своих подсчетах ведомство ссылается на данные Федеральной антимонопольной службы. Представитель министерства отмечает, что аномально высоких скачков цен на авиаперевозки по внутренним маршрутам в этот летний сезон не наблюдается.
Заявление Минтранса было сделано после появления в издании РБК интервью совладельца аэропорта «Внуково» и авиакомпании «Азимут» Виталия Ванцева. 13 июля бизнесмен спрогнозировал рост цен на авиабилеты по итогам года на 15-20% на внутренних рейсах и на 40% на международных направлениях. Главная причина, по его словам, состоит в увеличении затрат авиакомпаний на техническое обслуживание самолетов после введения западных санкций в 2022 г.
«Российские авиакомпании наращивают перевозки внутри страны, задействуют для рейсов по России воздушные суда повышенной вместимости, ранее использовавшиеся на международных линиях. На рынке перевозок сложилась ситуация, при которой ограничений провозных емкостей нет. Сами авиакомпании не заинтересованы в установлении высоких тарифов, ограничивающих спрос. Конкуренция за пассажира не позволяет перевозчикам завышать тарифы», — приводит Минтранс слова заместителя министра Игоря Чалика, курирующего авиаперевозки.
По информации министерства, крупнейший авиаперевозчик страны «Аэрофлот» с начала года выставил на внутренних маршрутах на 14% больше провозных емкостей, чем год назад. Коммерческая загрузка авиакомпании при этом выросла до рекордных 88%, «что подтверждает высокий спрос на перевозки и приемлемый уровень цен», говорится в сообщении ведомства.
Объем поддержки авиаотрасли из федерального бюджета в 2023 г. составил 57 млрд руб., из которых 25 млрд руб. – расходы на субсидирование межрегиональных перевозок, перевозку социально незащищенных групп граждан и населения Дальнего Востока и субсидирование дальневосточной авиакомпании «Аврора». Но в 2022 г. общий объем господдержки отрасли был в три раза больше – 172 млрд руб.
Представитель Минтранса заявил, что «ранее опубликованная в прессе информация о возможном росте цен на перелеты до 40% не имеет под собой оснований». В декабре 2022 г. гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский прогнозировал рост цен на авиабилеты в течение 2023 г. на уровне инфляции. По данным Росстата, годовая инфляция в России по состоянию на июнь составила 3,25%.
При этом Росстат фиксировал рост средней цены на полет в салоне экономкласса на 1000 км пути в мае 2023 г. на 28% в годовом выражении до 6972 руб. Динамика показателя растет с начала этого года – уже в январе такой полет был дороже на 13% по сравнению с январем прошлого года (5287 руб.).
В июле 2023 г. генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил следить за ценами на авиабилеты и билеты на железнодорожный транспорт и за их наличием, чтобы обеспечить безопасность туризма, защиту прав и законных интересов туристов как на территории страны, так и за ее пределами.
ФАС в своем Telegram-канале 13 июля заявила, что совместно с Генпрокуратурой проверяет формирование авиакомпаниями цен на билеты, а также установление и применение тарифов и сборов за обслуживание воздушных судов в аэропортах. Проверки идут в Москве, Хабаровском, Красноярском, Пермском, Приморском и Забайкальском краях, Московской, Архангельской, Оренбургской и Вологодской областях, Ханты-Мансийском АО, Татарии, Республике Коми и Мордовии.
Ведомости направили запросы о росте цен в крупнейшие авиакомпании России: «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии», «Ютэйр».
Главный эксперт института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов говорит, что для точного прогноза роста цен нужна статистическая база цен и математическое моделирование их изменений. «Одно можно сказать точно – цены будут расти», – отмечает эксперт.
По его словам, главные причины роста – это удорожание поддержания летной годности судов и существенное снижение объема господдержки авиаотрасли в 2023 г. В будущем к этим факторам добавится риск дефицита летной годности из-за постепенного выбытия флота зарубежных самолетов и отсутствия возможности сразу заменить их российскими судами, добавил Борисов.