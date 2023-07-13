Минтранс оценил рост стоимости авиабилетов по России в 6%

При этом Росстат фиксировал рост средней цены на полет в салоне экономкласса на 1000 км пути в мае 2023 г. на 28% в годовом выражении до 6972 руб. Динамика показателя растет с начала этого года – уже в январе такой полет был дороже на 13% по сравнению с январем прошлого года (5287 руб.).