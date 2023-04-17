Минтранс сообщил о возможном росте стоимости авиабилетов на 15-30%Субсидии авиакомпаниям в этом году пока вчетверо меньше прошлогодних
Минтранс прогнозирует рост стоимости авиабилетов в России на 15-30% из-за отсутствия решения властей по субсидированию перевозок в летнем сезоне этого года. Об этом сообщил заместитель министра Игорь Чалик 17 апреля на совещании по подготовке к туристическому сезону. Его слова передал «Интерфакс».
Правительство пока не одобрило выделение субсидий авиаперевозчикам на полеты в летнем расписании, отметил Чалик. Летняя полетная программа действует с конца марта по конец октября. В 2022 г. российские авиакомпании получили рекордные 100 млрд руб. на покрытие расходов при выполнении перевозок внутри страны. Средства были распределены между 32 эксплуатантами. Половину этих средств получила группа «Аэрофлот» (авиакомпании «Аэрофлот», «Россия», «Победа»).
«В связи с этим мы ожидаем, возможно будет рост стоимости перевозок примерно от 15 до 30%. Соответственно, будет уменьшение количества рейсов», – сказал Чалик.
Снижение объема госсубсидий для авиакомпаний уже привело к сокращению числа рейсов, сказал замруководителя Росавиации Владимир Потешин. «Три полетные программы субсидирования продолжают работу, тем не менее хотел бы отметить, что снижение бюджетных средств, которое проводится в настоящее время, уже привело к сокращению 10 612 рейсов, из них 4947 рейсов приходятся на труднодоступные регионы», – отметил он (цитата также по «Интерфаксу»).
На том же совещании глава Минэкономразвития Максим Решетников попросил Минтранс и глав регионов до конца недели проанализировать ситуацию с доступностью авиарейсов в туристическом сезоне 2023 г., передает РБК. По словам министра, авиакомпании хоть и являются частными предприятиями, но получают субсидии из бюджета, а значит, не должны чрезмерно задирать цены.
Пока отечественные эксплуатанты довольствуются лишь выделенными на зимнюю программу (ноябрь – март) 25,3 млрд руб. на поддержку внутрироссийских рейсов. В начале апреля Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) предложила Минтрансу рассмотреть возможность снова выделить 100 млрд руб. авиакомпаниям РФ на полеты в летнем расписании, писал «Коммерсантъ». В условиях санкций это позволит перевозчикам достичь целевых показателей по пассажиропотоку в 2023 г., отмечали в АЭВТ.
Согласно прогнозам Минтранса РФ, по итогам 2023 г. ожидается увеличение пассажиропотока на 6,3% год к году, до 101 млн человек. Из них, по оценке Потешина из Росавиации (его слова передал «Прайм»), 82 млн будет приходиться на внутрироссийские перевозки. Это на 4,3 млн больше, чем в прошлом году. В 2022 г. российские авиакомпании перевезли 95,2 млн пассажиров, что на 14% меньше по сравнению с 2021 г., следует из данных Росстата. В январе – феврале 2023 г. авиаперевозки снизились на 5,5% в годовом выражении до 13,8 млн человек.
Главный эксперт Института экономики и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов подтверждает, что в отсутствие субсидий увеличивается риск роста цен и падения объемов авиаперевозок. «Расходы авиакомпаний растут, в первую очередь, на техобслуживание воздушных судов. Год назад мы наблюдали профицит провозных емкостей, с простаивающих бортов можно было снимать комплектующие и использовать их для эксплуатируемых. С течением времени задача будет усложняться: нужно будет заказывать запчасти через третьи страны, что, безусловно, влияет на стоимость обслуживания парка», – пояснил эксперт.