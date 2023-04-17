Минтранс сообщил о возможном росте стоимости авиабилетов на 15-30%

Согласно прогнозам Минтранса РФ, по итогам 2023 г. ожидается увеличение пассажиропотока на 6,3% год к году, до 101 млн человек. Из них, по оценке Потешина из Росавиации (его слова передал «Прайм»), 82 млн будет приходиться на внутрироссийские перевозки. Это на 4,3 млн больше, чем в прошлом году. В 2022 г. российские авиакомпании перевезли 95,2 млн пассажиров, что на 14% меньше по сравнению с 2021 г., следует из данных Росстата. В январе – феврале 2023 г. авиаперевозки снизились на 5,5% в годовом выражении до 13,8 млн человек.