Группа «Аэрофлот» нарастила пассажиропоток в марте в 1,5 раза

В январе – марте 2023 г. головная авиакомпания группы «Аэрофлот» нарастила пассажиропоток на 28,5% до 4,8 млн человек. Пассажиропоток на внутренних линиях вырос на 35,5% до 3,4 млн человек, на международных – на 14,9% до 1,47 млн человек. В марте пассажиропоток головной компании группы вырос в 2,1 раза к марту 2022 г. и составил 1,75 млн пассажиров. Занятость кресел на всех рейсах авиакомпании выросла с 69% в I квартале 2022 г. до 84,5% в январе – марте 2023 г.