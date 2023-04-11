Группа «Аэрофлот» нарастила пассажиропоток в марте в 1,5 раза

Группа «Аэрофлот» нарастила пассажиропоток в марте в 1,5 разаАвиакомпании восстанавливают перевозки после санкций и закрытия неба в начале СВО
Группа «Аэрофлот» (входят авиакомпании «Аэрофлот», «Россия» и «Победа») в марте 2023 г. увеличила пассажиропоток год к году на 50,3% до 3,3 млн человек, В марте прошлого года группа перевезла 2,2 млн пассажиров. Об этом сообщается в отчете «Аэрофлота» за I квартал 2023 г. За январь - март 2023 г. пассажиропоток группы увеличился на 11,3% до 9,5 млн человек.
Занятость кресел по группе за I квартал увеличилась с 76,3 до 86,3%. За март показатель вырос с 79,5 до 86,3%. Группа также нарастила число рейсов на 0,9% – с 63 957 до 64 548.
В январе – марте 2023 г. головная авиакомпания группы «Аэрофлот» нарастила пассажиропоток на 28,5% до 4,8 млн человек. Пассажиропоток на внутренних линиях вырос на 35,5% до 3,4 млн человек, на международных – на 14,9% до 1,47 млн человек. В марте пассажиропоток головной компании группы вырос в 2,1 раза к марту 2022 г. и составил 1,75 млн пассажиров. Занятость кресел на всех рейсах авиакомпании выросла с 69% в I квартале 2022 г. до 84,5% в январе – марте 2023 г.
Объемы перевозок грузов и почты «Аэрофлота» в I квартале 2023 г. упали на 3,7% – с 30 387 до 29 252 т. На внутренних авиалиниях показатель вырос на 15,1% до 17 446 т, но на международных просел на 22,5% до 11 806 т.
При падении общего числа рейсов на международных авиалиниях на 14%, с 9866 до 8485, общее количество рейсов перевозчика выросло на 3,9%, с 29 910 до 31 069. Этому способствовало увеличение числа рейсов на внутренних линиях на 12,7%, с 20 044 до 22 584.
Главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов говорит, что в восстановлении показателей «Аэрофлота» нет ничего сенсационного: о реальном состоянии рынка и самой авиакомпании можно будет судить по показателям следующих месяцев. «Резкое падение пассажиропотока "Аэрофлота" и всех остальных российских авиакомпаний в марте прошлого года связано с началом СВО на Украине (24 февраля 2022 г. – «Ведомости»), после которого значительная часть международных направлений закрылась, а на внутренние авиалинии влиял фактор неопределенности», – напоминает он.
Эксперт отмечает, что перестройка рынка началась еще в начале пандемии в 2020 г. Доля внутренних направлений в структуре перевозок авиакомпаний выросла, доходность таких рейсов при сопоставимой загрузке ниже, чем на международных направлениях. Но при прочих равных рост загрузки позволяет увеличить доходность рейса, поясняет Борисов. «Авиакомпании стараются задействовать флот максимально эффективно в текущих условиях. Перестройка рынка продолжается», – резюмирует он.
«Аэрофлот» активно развивает перевозки из региональных баз, поэтому увеличение количества рейсов закономерно», – считает исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев. Он добавил, что «Аэрофлот» при формировании полетной программы «не опасается ускоренного исчерпания ресурса флота», поскольку компания опирается на крепкую авиационно-техническую базу в лице профильного департамента и дочерней компании «Аэрофлот-Техникс», а также на планы получения авиатехники российского производства. «Когда новая российская техника придет на рынок, она в первую очередь будет поставлена "Аэрофлоту", – отмечает эксперт. Кроме того, основной акционер в лице государства ждет от "Аэрофлота" решения социальных задач, добавил Пантелеев.
В 2022 г., после начала Россией СВО на Украине, США, Великобритания, страны Евросоюза и их союзники наложили санкции на российскую авиатранспортную отрасль. Введен запрет на лизинг российскими авиакомпаниями самолетов, принадлежащих западным лизингодателям, на поставку комплектующих и двигателей как на российские авиазаводы, так и перевозчикам, эксплуатирующим уже созданные воздушные суда. В марте глава генерального директората по мобильности и транспорту Еврокомиссии Хенрик Хололей говорил, что цель санкций – «уничтожение российской гражданской авиации».
В ответ в июне прошлого года правительство РФ приняло программу развития авиатранспортной отрасли до 2030 г., на которую будет направлено более 770 млрд руб. Эти средства пойдут на поддержку авиапрома и субсидирование внутренних рейсов.
В сентябре 2022 г. на Восточном экономическом форуме «Аэрофлот» подписал с Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК, входит в «Ростех») соглашение о намерениях до 2030 г. принять в эксплуатацию 339 самолетов российского производства (210 среднемагистральных МС-21, 89 ближнемагистральных SSJ-New, 40 самолетов Ту-214), общая стоимость которых составит около 1 трлн руб. Авиакомпания не будет покупать самолеты за свой счет, она примет их в лизинг.