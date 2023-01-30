«Аэрофлот» создаст три новые региональные базы для облета Москвы

«Аэрофлот» создаст три новые региональные базы для облета МосквыЭто поможет авиагруппе нарастить пассажиропоток
Группа «Аэрофлот» до 2030 г. откроет три новые региональные базы в дополнение к существующим хабам в Москве, Санкт-Петербурге и Красноярске. Об этом журналистам рассказал гендиректор авиакомпании Сергей Александровский 27 января на презентации новой стратегии перевозчика до 2030 г.
Предполагается, что базы на юге России (Сочи, Минводы) и на Дальнем Востоке (Хабаровск, Владивосток) будут введены в эксплуатацию в 2022–2023 гг., а база в Поволжье или на Урале откроется в 2025–2026 гг. Пассажиропоток этих региональных баз без учета рейсов в Москву и Петербург в 2030 г. должен достичь 7 млн пассажиров, следует из презентации стратегии перевозчика (есть у «Ведомостей»). Вопрос по региональной базе в кластере Поволжье и Урал еще в повестке, сказал Александровский, а определиться с выбором в «Аэрофлоте» рассчитывают через два-три года. «Среди рассматриваемых аэропортов – Казань, Уфа, Екатеринбург», – уточнил он.
Принципиальное отличие операционной базы от хаба – в доле трансферных перевозок, поясняет исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев. По его словам, хаб формируется там, где есть пересечение транспортных потоков и удобно стыковать рейсы. Операционные базы формируются в городах, самостоятельно генерирующих большие потоки пассажиров. Поэтому в первом случае больше доля «пересадочных» пассажиров, в другом – «прямых». Но операционная база может со временем превратиться в хаб, а хаб в силу обстоятельств – оказаться «тупиковой точкой» и стать операционной базой, пояснил эксперт. «Основная идея создания новых региональных баз в том, чтобы «Аэрофлот» освоил потоки из региона в регион, минуя Москву», – говорит Пантелеев.
По итогам 2022 г. общий объем перевозок авиакомпаний группы «Аэрофлот» (включая АК «Аэрофлот», «Россия», «Победа») составил 40,7 млн человек – это на 5,1 млн меньше, чем годом ранее. Какая часть пассажиров пришлась на внутренние, а какая на международные линии, в «Аэрофлоте» не уточнили. При этом в компании отмечали, что на фоне западных санкций в 2022 г. группа сфокусировалась на нормализации операционной деятельности, восстановлении пассажиропотока на внутренних и доступных международных направлениях. После начала СВО на Украине страны Евросоюза и США закрыли небо для российских авиакомпаний. Россия ответила тем же.
В конце 2023 г. «Аэрофлот» намерен увеличить показатель по пассажиропотоку группы до 43,5 млн пассажиров, сказал Александровский. По его словам, менеджмент собирается добиться такого результата в том числе за счет планов перевезти в 2023 г. более 3 млн пассажиров как внутри России, так и по международным направлениям в рамках «комплексного турпакета». Александровский пояснил, что под этим подразумевается пакет услуг, в который входят перелет, трансфер, проживание и проч. Раньше «Аэрофлот» такие перевозки выполнял, но нечасто, данное направление будет усилено, подчеркнул топ-менеджер. «На внутренних линиях значительный объем придется на Сочи, Минводы, на международных – Турция, Египет, Пхукет, возможно появится Энфида (Тунис). Сейчас выбираем партнера-туроператора», – уточнил Александровский.
К 2030 г., согласно долгосрочной стратегии группы, пассажиропоток вырастет до 65 млн человек. То есть «Аэрофлот» собирается превысить доковидные показатели 2019 г., когда пассажиропоток группы составил 60,7 млн человек. Ежегодный прирост пассажиропотока по группе с 2022 по 2030 г. должен составлять 6%, что позволит обеспечить рост доли рынка с 40 до 50%, следует из материалов стратегии «Аэрофлота».
У «Аэрофлота» закрылось большинство международных направлений, поэтому их флот, объем и амбиции сейчас направлены на внутренний рынок, отметил эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов.
У авиакомпании «Сибирь» есть два хаба – в Москве и Новосибирске, привел пример эксперт. «Аэрофлот», в свою очередь, «хочет взять числом» – распределить самолеты по стране, что при сегодняшних условиях вполне логично, считает Борисов. При этом красноярскому хабу сложно будет конкурировать с новосибирским, считает эксперт. Что касается кластера Поволжье и Урал, там центром базирования может стать Самара или Казань, полагает Борисов. «У «Аэрофлота» выстраивается отчасти хабовая модель, т. е. будет развиваться модель point to point. Для пассажиров это скорее хорошая новость: значит, количество внутренних линий увеличится, что, вероятно, позитивно скажется и на тарифах», – заключил эксперт.
Для создания базы на юге задел есть, так как полеты оттуда уже выполняются группой «Аэрофлот» по международной сети на самолетах Sukhoi Superjet 100, напомнил Пантелеев. По его словам, юг России (Сочи и Минводы) в условиях ограничений международных перевозок будет привлекать турпоток, плюс эта база «стала трамплином» для полетов на Ближний Восток.
На Дальнем Востоке «Аэрофлот» раньше взаимодействовал с «Авророй», которая была в группе «Аэрофлота», поясняет эксперт. Некоторые рейсы «Авроры» и сейчас выполняются под кодом «Аэрофлота» SU, а продажи контролирует сам «Аэрофлот», говорит Пантелеев. Поэтому в целом «Аэрофлот» на Дальнем Востоке присутствует, но сейчас – в партнерстве с «Авророй». Дальневосточный кластер обеспечит не только сообщение российского Дальнего Востока с центральной частью страны, но и связи с зарубежным Дальним Востоком, считает эксперт.
Развитие поволжско-уральского кластера не сиюминутная задача, отметил Пантелеев. В 2022 г. трафик в аэропортах этого региона не рос. Потребность в базировании здесь самолетов возникнет по мере формирования потоков между регионом и Дальним Востоком, Сибирью и югом страны. Поэтому развитие кластера отложено по срокам, подытожил эксперт.
Отмечается, что стратегия «Аэрофлота» будет реализована при условии ввода в эксплуатацию 339 отечественных воздушных судов (ВС) к 2030 г. То есть парк ВС группы к концу десятилетия должен составлять 500 единиц с долей отечественных судов в 70%. Отечественные самолеты из первых поставок, по словам Александровского, будут распределены между «Аэрофлотом» и «Россией».
Пока российские авиастроители в лице Объединенной авиастроительной корпорации (входит в «Ростех») подписали лишь соглашение о намерениях с «Аэрофлотом» на поставку 339 ВС. Это было на Восточном экономическом форуме еще в начале сентября 2022 г. Согласно документу «Аэрофлот» на условиях аренды с 2023 по 2030 г. получит 210 самолетов МС-21, 89 воздушных судов Sukhoi Superjet New и 40 Ту-214. Отмечалось, что первые два SSJ авиакомпании передадут в следующем году, а в 2024 г. запланирована поставка первых МС-21 и Ту-214. Первый твердый контракт на два самолета Superjet, по словам Александровского, должен быть подписан в декабре 2023 г.