«Аэрофлот» создаст три новые региональные базы для облета Москвы

Предполагается, что базы на юге России (Сочи, Минводы) и на Дальнем Востоке (Хабаровск, Владивосток) будут введены в эксплуатацию в 2022–2023 гг., а база в Поволжье или на Урале откроется в 2025–2026 гг. Пассажиропоток этих региональных баз без учета рейсов в Москву и Петербург в 2030 г. должен достичь 7 млн пассажиров, следует из презентации стратегии перевозчика (есть у «Ведомостей»). Вопрос по региональной базе в кластере Поволжье и Урал еще в повестке, сказал Александровский, а определиться с выбором в «Аэрофлоте» рассчитывают через два-три года. «Среди рассматриваемых аэропортов – Казань, Уфа, Екатеринбург», – уточнил он.