Как авиаотрасль трясло на ухабах в 2022 году

Как авиаотрасль трясло на ухабах в 2022 годуВыйти из турбулентности она должна на новых российских самолетах
Если верить постпреду России при международных организациях в Вене Михаилу Ульянову, на сентябрь 2022 г. в отношении нашей страны насчитывалось 11 000 санкционных ограничений. Часть из них затронули и авиацию. И именно эти авиационные санкции били не по экономике России в целом, не по крупным компаниям, не по ключевым отраслям, а в первую очередь и точечно по населению нашей страны. Так, чтобы, как выражался госсекретарь США Энтони Блинкен в июне 2022 г., эффект «россияне почувствовали в повседневной жизни».
Санкции включают в себя полный запрет на поставки авиатехники (в том числе самолетов Boeing и Airbus, составляющих основу авиапарка российских авиакомпаний) и комплектующих. Было запрещено страхование и техобслуживание российских воздушных судов (ВС). В срок до 28 марта зарубежные лизинговые компании должны были забрать у эксплуатантов из России принадлежащие им самолеты.