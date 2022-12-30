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Как авиаотрасль трясло на ухабах в 2022 году

Выйти из турбулентности она должна на новых российских самолетах
Инна Сидоркова
Авиакомпании по итогам 2021 г. перевезли 111 млн человек / Андрей Гордеев / Ведомости

Если верить постпреду России при международных организациях в Вене Михаилу Ульянову, на сентябрь 2022 г. в отношении нашей страны насчитывалось 11 000 санкционных ограничений. Часть из них затронули и авиацию. И именно эти авиационные санкции били не по экономике России в целом, не по крупным компаниям, не по ключевым отраслям, а в первую очередь и точечно по населению нашей страны. Так, чтобы, как выражался госсекретарь США Энтони Блинкен в июне 2022 г., эффект «россияне почувствовали в повседневной жизни».

Санкции включают в себя полный запрет на поставки авиатехники (в том числе самолетов Boeing и Airbus, составляющих основу авиапарка российских авиакомпаний) и комплектующих. Было запрещено страхование и техобслуживание российских воздушных судов (ВС). В срок до 28 марта зарубежные лизинговые компании должны были забрать у эксплуатантов из России принадлежащие им самолеты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных