Как авиаотрасль трясло на ухабах в 2022 году

Если верить постпреду России при международных организациях в Вене Михаилу Ульянову, на сентябрь 2022 г. в отношении нашей страны насчитывалось 11 000 санкционных ограничений. Часть из них затронули и авиацию. И именно эти авиационные санкции били не по экономике России в целом, не по крупным компаниям, не по ключевым отраслям, а в первую очередь и точечно по населению нашей страны. Так, чтобы, как выражался госсекретарь США Энтони Блинкен в июне 2022 г., эффект «россияне почувствовали в повседневной жизни».