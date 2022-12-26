Российские авиакомпании за 11 месяцев перевезли 88 млн человек

Российские авиакомпании за 11 месяцев перевезли 88 млн человекИм осталось добрать 6–8 млн пассажиров в декабре для выполнения плана Минтранса
Российские авиакомпании за 11 месяцев 2022 г. перевезли в общей сложности 88 млн пассажиров, следует из закрытой статистики Росавиации, с которой ознакомились «Ведомости». Это на 14,8 млн человек (или на 14%) меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
По той же статистике Росавиации, за январь – октябрь 2022 г. авиаперевозки составили 81 млн человек, сообщали «Ведомости» 8 декабря. Таким образом, в ноябре пассажиропоток составил 7 млн человек. В ноябре 2021 г. Росавиация насчитала 8,1 млн пассажиров.
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