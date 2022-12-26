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Российские авиакомпании за 11 месяцев перевезли 88 млн человек

Им осталось добрать 6–8 млн пассажиров в декабре для выполнения плана Минтранса
Инна Сидоркова
Последняя декада декабря – это всплеск перевозок / Максим Стулов / Ведомости

Российские авиакомпании за 11 месяцев 2022 г. перевезли в общей сложности 88 млн пассажиров, следует из закрытой статистики Росавиации, с которой ознакомились «Ведомости». Это на 14,8 млн человек (или на 14%) меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

По той же статистике Росавиации, за январь – октябрь 2022 г. авиаперевозки составили 81 млн человек, сообщали «Ведомости» 8 декабря. Таким образом, в ноябре пассажиропоток составил 7 млн человек. В ноябре 2021 г. Росавиация насчитала 8,1 млн пассажиров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных