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В России ускоряются темпы снижения авиаперевозок

За январь – октябрь авиакомпании обслужили на 14% меньше пассажиров
Инна Сидоркова
После закрытия полетов в недружественные страны авиакомпаниям пришлось включиться в конкуренцию внутри страны / Андрей Гордеев / Ведомости

Российские авиакомпании за 10 месяцев 2022 г. перевезли 81 млн пассажиров, что на 13,4 млн, или на 14,3%, меньше, чем за тот же период годом ранее. Об этом рассказали «Ведомостям» два источника, знакомых со статистикой Росавиации. Сколько из них было перевезено на внутренних линиях и в международном сообщении, они не уточнили.

Темпы снижения авиаперевозок в октябре ускорились до 25% к тому же месяцу 2021 г. по сравнению с 17% в июле и 19% в августе и сентябре, уточняет один из собеседников «Ведомостей».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных