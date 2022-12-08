В России ускоряются темпы снижения авиаперевозок

Российские авиакомпании за 10 месяцев 2022 г. перевезли 81 млн пассажиров, что на 13,4 млн, или на 14,3%, меньше, чем за тот же период годом ранее. Об этом рассказали «Ведомостям» два источника, знакомых со статистикой Росавиации. Сколько из них было перевезено на внутренних линиях и в международном сообщении, они не уточнили.