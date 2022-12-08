В России ускоряются темпы снижения авиаперевозок

В России ускоряются темпы снижения авиаперевозокЗа январь – октябрь авиакомпании обслужили на 14% меньше пассажиров
Российские авиакомпании за 10 месяцев 2022 г. перевезли 81 млн пассажиров, что на 13,4 млн, или на 14,3%, меньше, чем за тот же период годом ранее. Об этом рассказали «Ведомостям» два источника, знакомых со статистикой Росавиации. Сколько из них было перевезено на внутренних линиях и в международном сообщении, они не уточнили.
Темпы снижения авиаперевозок в октябре ускорились до 25% к тому же месяцу 2021 г. по сравнению с 17% в июле и 19% в августе и сентябре, уточняет один из собеседников «Ведомостей».
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