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Бизнес

Совладелец «Внуково» спрогнозировал рост цен на авиабилеты на 40% в этом году

Ведомости

Рост цен на авиабилеты на международные рейсы в этом году может составить до 40%, а на внутренние – 15–20%. Об этом в интервью РБК рассказал председатель совета директоров аэропорта «Внуково» Виталий Ванцев.

«Думаю, что на внутренних рейсах будет рост порядка 15–20%, а на международных – до 40%. <...> У них [авиакомпаний] значительно выросли затраты, особенно растет стоимость технического обслуживания [самолетов]», – сказал он.

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Ванцев также предостерег от мыслей, что авиакомпании пользуются ростом цен на авиабилеты. Он напомнил, что на стоимости билетов отражается рост цен на запчасти. «У нас есть склады запчастей, которые нам позволяют еще около года более-менее нормально существовать, а дальше их нужно пополнять. Но условия их пополнения сильно изменились», – добавил Ванцев.

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В конце июня РБК со ссылкой на данные Росстата сообщал, что по итогам мая 2023 г. средняя стоимость перелета по России в экономическом классе составила почти 7000 руб. за 1000 км пути, что является рекордом с 2000 г. С начала года стоимость авиабилетов внутри России выросла на 32%.

В то же время в ФАС сообщили, что отслеживают динамику ценообразования билетов экономкласса по более чем 500 маршрутам. По данным ведомства, в апреле 2023 г. стоимость билетов выросла на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В ФАС также напомнили о том, что в 2022 г. авиакомпании часто проводили распродажи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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