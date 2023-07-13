Совладелец «Внуково» спрогнозировал рост цен на авиабилеты на 40% в этом году
«Думаю, что на внутренних рейсах будет рост порядка 15–20%, а на международных – до 40%. <...> У них [авиакомпаний] значительно выросли затраты, особенно растет стоимость технического обслуживания [самолетов]», – сказал он.
Ванцев также предостерег от мыслей, что авиакомпании пользуются ростом цен на авиабилеты. Он напомнил, что на стоимости билетов отражается рост цен на запчасти. «У нас есть склады запчастей, которые нам позволяют еще около года более-менее нормально существовать, а дальше их нужно пополнять. Но условия их пополнения сильно изменились», – добавил Ванцев.
В конце июня РБК со ссылкой на данные Росстата сообщал, что по итогам мая 2023 г. средняя стоимость перелета по России в экономическом классе составила почти 7000 руб. за 1000 км пути, что является рекордом с 2000 г. С начала года стоимость авиабилетов внутри России выросла на 32%.
В то же время в ФАС сообщили, что отслеживают динамику ценообразования билетов экономкласса по более чем 500 маршрутам. По данным ведомства, в апреле 2023 г. стоимость билетов выросла на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В ФАС также напомнили о том, что в 2022 г. авиакомпании часто проводили распродажи.