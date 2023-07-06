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Бизнес

Объединение пассажиров предупредило о росте цен на авиабилеты

Ведомости

Общероссийское объединение пассажиров направило письмо (есть у «Ведомостей») премьер-министру России Михаилу Мишустину, в котором указало на риск удорожания авиабилетов на 30% уже в этом году. Это может произойти из-за решения Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) пересмотреть условия лизинговых контрактов, утверждают его авторы.

Ранее стало известно, что ГТЛК повышает ставки аренды самолетов на 30%. В объединении считают это решение «плохим прецедентом», который может привести к повышению ставок и другими лизинговыми компаниями.

«При этом доля расходов на лизинг у авиаперевозчиков сейчас составляет около 30%. Все это неминуемо ускорит рост стоимости авиабилетов, и по итогам года он может составить 30%. Только по данному фактору, без учета других экономических явлений», – говорится в письме.

В Объединении пассажиров также обратили внимание на то, что ГТЛК в своем сообщении признает некоторый рост стоимости билетов после изменения ставок, но указывает на право клиентов отказаться от перезаключения контрактов.

«В ситуации, когда масштабное серийное производство отечественных самолетов не налажено, а поставки иностранной техники не видятся возможными в ближайшей перспективе, все это похоже на шантаж со стороны ГТЛК», – считают в объединении.

Авиакомпаниям, говорится в письме, придется закладывать 30% ставки ГТЛК в цену билета, что «ощутят на себе рядовые граждане». В объединении попросили Мишустина рассмотреть возможность запретить изменение ставок «как минимум до 2025-2026 гг.» – к этому сроку, считают авторы письма, российская авиапромышленность выйдет «на нормальный уровень» производства самолетов.

«Это поможет сдержать тарифы и не допустить галопирующего роста цен на билеты, что будет способствовать сохранению транспортной доступности и высокой мобильности населения, в том числе посещения регионов туристами», – заключили авторы письма.

4 июля газета «Известия» сообщила, что ГТЛК начала перезаключать договоры с российскими авиакомпаниями, увеличивая размер ставки аренды самолетов на 30%. Речь идет о коммерческом лизинге, т. е. о 37 импортных самолетах, которые принадлежат ГТЛК и ее дочерним структурам, отметил собеседник издания в лизинговой компании.

На следующий день, 5 июля, ГТЛК опубликовала пресс-релиз, в котором объяснила пересмотр лизинговых контрактов изменением права собственности с зарубежных дочерних обществ на АО «ГТЛК», отметив, что ставка будет зафиксирована в рублях на ближайшие 12 лет и определена с учетом прогноза волатильности рубля. Решение также обусловлено необходимостью обслуживать долг перед российскими держателями евробондов и возмещать антикризисную поддержку ГТЛК, выделенную в прошлом году из средств ФНБ после введения санкций .

«Пересмотр ГТЛК условий лизинговых контрактов не повлечет за собой чувствительного роста стоимости авиабилетов», – заявили в компании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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