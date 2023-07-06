Объединение пассажиров предупредило о росте цен на авиабилеты
Общероссийское объединение пассажиров направило письмо (есть у «Ведомостей») премьер-министру России Михаилу Мишустину, в котором указало на риск удорожания авиабилетов на 30% уже в этом году. Это может произойти из-за решения Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) пересмотреть условия лизинговых контрактов, утверждают его авторы.
Ранее стало известно, что ГТЛК повышает ставки аренды самолетов на 30%. В объединении считают это решение «плохим прецедентом», который может привести к повышению ставок и другими лизинговыми компаниями.
«При этом доля расходов на лизинг у авиаперевозчиков сейчас составляет около 30%. Все это неминуемо ускорит рост стоимости авиабилетов, и по итогам года он может составить 30%. Только по данному фактору, без учета других экономических явлений», – говорится в письме.
В Объединении пассажиров также обратили внимание на то, что ГТЛК в своем сообщении признает некоторый рост стоимости билетов после изменения ставок, но указывает на право клиентов отказаться от перезаключения контрактов.
«В ситуации, когда масштабное серийное производство отечественных самолетов не налажено, а поставки иностранной техники не видятся возможными в ближайшей перспективе, все это похоже на шантаж со стороны ГТЛК», – считают в объединении.
Авиакомпаниям, говорится в письме, придется закладывать 30% ставки ГТЛК в цену билета, что «ощутят на себе рядовые граждане». В объединении попросили Мишустина рассмотреть возможность запретить изменение ставок «как минимум до 2025-2026 гг.» – к этому сроку, считают авторы письма, российская авиапромышленность выйдет «на нормальный уровень» производства самолетов.
«Это поможет сдержать тарифы и не допустить галопирующего роста цен на билеты, что будет способствовать сохранению транспортной доступности и высокой мобильности населения, в том числе посещения регионов туристами», – заключили авторы письма.
4 июля газета «Известия» сообщила, что ГТЛК начала перезаключать договоры с российскими авиакомпаниями, увеличивая размер ставки аренды самолетов на 30%. Речь идет о коммерческом лизинге, т. е. о 37 импортных самолетах, которые принадлежат ГТЛК и ее дочерним структурам, отметил собеседник издания в лизинговой компании.
На следующий день, 5 июля, ГТЛК опубликовала пресс-релиз, в котором объяснила пересмотр лизинговых контрактов изменением права собственности с зарубежных дочерних обществ на АО «ГТЛК», отметив, что ставка будет зафиксирована в рублях на ближайшие 12 лет и определена с учетом прогноза волатильности рубля. Решение также обусловлено необходимостью обслуживать долг перед российскими держателями евробондов и возмещать антикризисную поддержку ГТЛК, выделенную в прошлом году из средств ФНБ после введения санкций .
«Пересмотр ГТЛК условий лизинговых контрактов не повлечет за собой чувствительного роста стоимости авиабилетов», – заявили в компании.