Объединение пассажиров предупредило о росте цен на авиабилеты

На следующий день, 5 июля, ГТЛК опубликовала пресс-релиз, в котором объяснила пересмотр лизинговых контрактов изменением права собственности с зарубежных дочерних обществ на АО «ГТЛК», отметив, что ставка будет зафиксирована в рублях на ближайшие 12 лет и определена с учетом прогноза волатильности рубля. Решение также обусловлено необходимостью обслуживать долг перед российскими держателями евробондов и возмещать антикризисную поддержку ГТЛК, выделенную в прошлом году из средств ФНБ после введения санкций .