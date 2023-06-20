Стоимость перелета «экономом» по России достигла максимума за 23 года
По сравнению с маем прошлого года стоимость перелета выросла на 28%, с начала года он подорожал на 32%. Предыдущий рекорд был установлен в 2010 г., тогда за 1000 км пути пассажиры могли отдать в среднем по 6892,51 руб.
В то же время в ФАС сообщили, что отслеживают динамику ценообразования билетов экономкласса по более чем 500 маршрутам. По данным ведомства, в апреле 2023 г. стоимость билетов выросла на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В ФАС также напомнили о том, что в 2022 г. авиакомпании часто проводили распродажи. Росстат и ФАС могут использовать разные наборы данных при расчете показателей, в связи с чем «результаты наблюдения <…> могут отличаться». В Росстате пояснили, что при оценке стоимости билетов учитываются в основном перелеты в Москву или при их отсутствии другие прямые рейсы в крупные города.
По данным ФАС и Минтранса, авиабилеты экономического класса, проданные на период с января по сентябрь 2023 г., подорожали не выше прогнозируемого Банком России индекса инфляции на текущий год (4,5–6,5%).
По словам гендиректора «Аэрофлота» Сергея Александровского, сильнее всего на стоимость билетов влияет рост цен на горюче-смазочные материалы. Еще одним фактором является рост стоимости обслуживания самолетов в аэропортах и стоимости аэронавигационного обслуживания, считает представитель S7 Airlines Яна Тычинская.
После начала СВО на Украине ЕС и США закрыли небо для российских авиакомпаний. Россия ответила тем же. Кроме того, страны Евросоюза потребовали вернуть несколько сотен самолетов иностранного происхождения, эксплуатировавшихся российскими перевозчиками. Отечественные авиакомпании стали переводить их в российский реестр.
В 2022 г. на субсидирование внутренних перевозок было выделено 100 млрд руб., которые Росавиация распределила между 32 авиакомпаниями, из них половину средств получила группа «Аэрофлот». Перевозчикам также компенсировали 19,4 млрд руб. за возврат билетов на отмененные из-за внешних ограничений рейсы. Еще 2,9 млрд руб. было распределено между грузовыми авиакомпаниями. Всего, по данным Росавиации, отечественная авиаотрасль получила в прошлом году рекордные 172 млрд руб. субсидий из бюджета.