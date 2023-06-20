Стоимость перелета «экономом» по России достигла максимума за 23 года

В то же время в ФАС сообщили, что отслеживают динамику ценообразования билетов экономкласса по более чем 500 маршрутам. По данным ведомства, в апреле 2023 г. стоимость билетов выросла на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В ФАС также напомнили о том, что в 2022 г. авиакомпании часто проводили распродажи. Росстат и ФАС могут использовать разные наборы данных при расчете показателей, в связи с чем «результаты наблюдения <…> могут отличаться». В Росстате пояснили, что при оценке стоимости билетов учитываются в основном перелеты в Москву или при их отсутствии другие прямые рейсы в крупные города.