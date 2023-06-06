Газета
Бизнес

Число пассажиров на внутренних авиарейсах достигло максимума за 15 лет

Ведомости

Объем внутренних пассажирских авиаперевозок в январе–апреле составил 22,5 млн человек, пишет РБК со ссылкой на данные Росавиации. Это максимальное значение за последние 15 лет и на 15,5% выше результатов аналогичного периода прошлого года.

Число пассажиров на международных линиях также увеличилось: за первые четыре месяца было перевезено 6,3 млн человек, что на 27,5% больше, чем в 2022 г., но на 54,3% меньше показателя рекордного 2019 г.

Как пояснил в разговоре с РБК гендиректор новосибирского аэропорта «Толмачево» Евгений Янкилевич, увеличению внутренних перевозок способствовало закрытие международных рынков из-за санкций, в результате появились рейсы, которых не было даже в советские годы. Гендиректор S7 Group Дмитрий Куделькин ранее обращал внимание на существенный рост внутреннего туризма, напоминает издание.

Прогноз по пассажиропотоку на весь 2023 г. составляет 101 млн пассажиров, говорил в конце марта министр транспорта Виталий Савельев. Из них 81,9 млн – это внутренний пассажиропоток, т. е. показатель, как ожидается, вырастет по сравнению с 2022 г. на 5,4%, но снизится на 6,4% по отношению к 2021 г. На такую динамику повлияет сокращение господдержки: совокупный бюджет трех программ субсидирования перевозок в этом году составляет 25 млрд руб., что позволит перевезти более 3,8 млн пассажиров по 412 маршрутам. В 2022 г. на эти программы выделялось 27,2 млрд руб., благодаря чему перевезли 4,8 млн пассажиров по 598 маршрутам.

Ранее по теме: Группа «Аэрофлот» в апреле увеличила перевозки пассажиров на 55%
Ранее по теме: Росавиация обещает сохранить субсидируемые рейсы на социально значимых направлениях

О том что количество перевезенных пассажиров в 2023 г. будет зависеть напрямую от того, какой объем субсидий получат авиакомпании, ранее говорили опрошенные «Ведомостями» эксперты. За 2022 г. российские авиакомпании совокупно перевезли 95 млн человек (-14% к 2021 г.).

В 2022 г. на субсидирование внутренних перевозок было выделено 100 млрд руб., которые Росавиация распределила между 32 авиакомпаниями, из них половину средств получила группа «Аэрофлот». Перевозчикам также компенсировали 19,4 млрд руб. за возврат билетов на отмененные из-за внешних ограничений рейсы. Еще 2,9 млрд руб. было распределено между грузовыми авиакомпаниями. Всего, по данным Росавиации, отечественная авиаотрасль получила в прошлом году рекордные 172 млрд руб. субсидий из бюджета.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных