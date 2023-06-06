Число пассажиров на внутренних авиарейсах достигло максимума за 15 лет

Прогноз по пассажиропотоку на весь 2023 г. составляет 101 млн пассажиров, говорил в конце марта министр транспорта Виталий Савельев. Из них 81,9 млн – это внутренний пассажиропоток, т. е. показатель, как ожидается, вырастет по сравнению с 2022 г. на 5,4%, но снизится на 6,4% по отношению к 2021 г. На такую динамику повлияет сокращение господдержки: совокупный бюджет трех программ субсидирования перевозок в этом году составляет 25 млрд руб., что позволит перевезти более 3,8 млн пассажиров по 412 маршрутам. В 2022 г. на эти программы выделялось 27,2 млрд руб., благодаря чему перевезли 4,8 млн пассажиров по 598 маршрутам.