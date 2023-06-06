Число пассажиров на внутренних авиарейсах достигло максимума за 15 лет
Число пассажиров на международных линиях также увеличилось: за первые четыре месяца было перевезено 6,3 млн человек, что на 27,5% больше, чем в 2022 г., но на 54,3% меньше показателя рекордного 2019 г.
Как пояснил в разговоре с РБК гендиректор новосибирского аэропорта «Толмачево» Евгений Янкилевич, увеличению внутренних перевозок способствовало закрытие международных рынков из-за санкций, в результате появились рейсы, которых не было даже в советские годы. Гендиректор S7 Group Дмитрий Куделькин ранее обращал внимание на существенный рост внутреннего туризма, напоминает издание.
Прогноз по пассажиропотоку на весь 2023 г. составляет 101 млн пассажиров, говорил в конце марта министр транспорта Виталий Савельев. Из них 81,9 млн – это внутренний пассажиропоток, т. е. показатель, как ожидается, вырастет по сравнению с 2022 г. на 5,4%, но снизится на 6,4% по отношению к 2021 г. На такую динамику повлияет сокращение господдержки: совокупный бюджет трех программ субсидирования перевозок в этом году составляет 25 млрд руб., что позволит перевезти более 3,8 млн пассажиров по 412 маршрутам. В 2022 г. на эти программы выделялось 27,2 млрд руб., благодаря чему перевезли 4,8 млн пассажиров по 598 маршрутам.
О том что количество перевезенных пассажиров в 2023 г. будет зависеть напрямую от того, какой объем субсидий получат авиакомпании, ранее говорили опрошенные «Ведомостями» эксперты. За 2022 г. российские авиакомпании совокупно перевезли 95 млн человек (-14% к 2021 г.).
В 2022 г. на субсидирование внутренних перевозок было выделено 100 млрд руб., которые Росавиация распределила между 32 авиакомпаниями, из них половину средств получила группа «Аэрофлот». Перевозчикам также компенсировали 19,4 млрд руб. за возврат билетов на отмененные из-за внешних ограничений рейсы. Еще 2,9 млрд руб. было распределено между грузовыми авиакомпаниями. Всего, по данным Росавиации, отечественная авиаотрасль получила в прошлом году рекордные 172 млрд руб. субсидий из бюджета.